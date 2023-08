Titkos küldetés címmel nyomozás is lesz a Gárdonyi-házban október 2-november 10. között.

– Gárdonyi Géza titkosírását számos legenda, mítosz övezi. Megismerve műveit, írói hagyatékát, egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy titkosírásával az utókor számára is ,,üzent". A Titkos küldetés egy interaktív program, nyomozós játék. Aki részt vesz a ,,küldetésben" egy olyan játékba kapcsolódik be, amit az egyik legismertebb magyar író kezdett el! A különböző helyszíneken, lépésről lépésre végrehajtott feladatok során közösen lehet eljutni a megoldásig: Gárdonyi Géza titkosírásának megfejtéséig és a küldetés végcéljáig, vagyis az író egyik regényének kevésbé ismert mondatáig és annak furcsa történetéig.

Lesznek őszi szünet idejére tervezett programok is. Az Alkotói szabadság - családi alkotói napok Várműhelyben alkalmat teremt a közös családi kikapcsolódásnak, feltöltődésnek. A Várműhely kinyitja ajtaját az alkotni vágyó diákok, szülők és pedagógusok előtt, a környezeti fenntarthatóság jegyében vehetnek részt tárgyalkotó folyamatokban október 26-án és 27-én. A Múzeumi őszbúcsúztató

a Márton-napi múzeumpedagógiai tematikus foglalkozásokkal végződik november 6. és 10. között.

– Őszbúcsúztató népszokások közül a Márton-napjához igazodva tematikus múzeumpedagógiai hetet hirdet meg a vármúzeum. Szent Márton napjához fűződő legendák legismertebb része a libákról szól, így a tárgyalkotás folyamata során is vele ismerkedhetnek meg az óvodás és kisiskolás gyermekek – emelte ki.

Elmondta, hogy a Múzeumi kulisszatitkokkal csatlakoznak az országos programsorozat jelmondatához. Ilyen lesz október 11-én Zábrátzky Éva néprajzkutató előadása, amely Holló Valéria a két világháború közötti években számos népművészeti alkotóval állt kapcsolatban, akiktől megrendelte az üzletében árusított darabokat. Ilyenek voltak a dunántúli faragópásztorok, Kapoli Antal és fia, a Nógrád megyei szőttesek, a sárközi hímzések mesterei, vagy az utolsó váci szűrszabó, Sasvári Ignác. Az általuk készült tárgyak a régi technikákat őrizték, de már polgári igényeket is figyelembe vették. Maga Holló Valéria is alkotott, saját maga tervezett bútorokat, népi hímzéssel díszített öltözeteket.

Rákóczi Gergely régész előadása pedig bemutatja, a 2022 októberében előkerült bronzból öntött ostromágyú történetét október 18-án. A 10 méter magas, mesterségesen kialakított (ágyú) dombot a 19. század óta ,,Szép bástyának" is nevezik. A védmű előzményét az 1542-48 között a külső- és belsővárat elválasztó fal nyugati oldalán magasított töltés képezte. Eger 1596-os elestét követően tufa körítőfalakkal látták el. Leírása alapján ekkor húsz ágyú sorakozott rajta, melyek egyike lehetett a tavaly előkerült, körülbelül 2,3 tonna súlyú ágyú, melynek csőhossza több mint 3 méter, kalibere 17 cm. Az ágyú környezetében két tucat 30 fontos tömör vas ágyúgolyó került elő. A szenzációs lelet különleges életútja nem csupán a löveg, hanem a vár évszázadainak történetéről is fontos, új adatokkal szolgál. Sikéné Kovács Melinda restaurátor pedig a restaurálás folyamatáról tart előadást október 25 -én, a hallgatóság egészen részletekbe menően ismerheti meg a munkájukat.

Az igazgatóhelyettes arról is beszámolt, hogy terveznek installációt, amely a vár és a belváros XVIII. századi képét mutatja be, drónfelvételekkel segítve a nézőt, hogy elképzelje az akkori viszonyokat. Az installációt a tervek szerint a város különböző pontjain mutatják be.