A Kepesben egészen este nyolcig gyerekprogramok, közös festés és kincskereső játék is várta a gyerekeket. Nem sokkal hat óra előtt a Szederinda Néptáncfesztivál tánccsoportjainak bemutatója fokozta a hangulatot a központ előtt, majd rendhagyó tárlatvezetést tartottak az intézetben.

Farkas Gábriel koncertezik 20 óra 20 perctől, 21 órától pedig a Báder Elemér Trió koncertje lesz hallható az épület előtt. 21 óra 30 perctől még várja egy tárlatvezetés is az érdeklődőket, de este fényfestés is megcsodálható az épület falán, illetve az egri egyetem média tanszékének animációs munkáját is láthatják.

Az egri vár is kitett magáért, már délelőtt elkezdődtek a gyermek és felnőtt programok. Gólyalábasok, marionett show, bohócműsor és egy komplett népi játszótér érkezett a várba, a X. Színházi Olimpia keretében pedig nemzetközi művészek produkcióit is láthatták.