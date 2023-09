Sokat járnak vissza Egerbe szórakozni, az itthoni barátaikhoz azok a fiatalok is, akik más városba mentek továbbtanulni. Az új környezetből adódóan más véleménnyel vannak Eger helyzetéről.

– Eger csodaszép város imádtam itt felnőni, szórakozni és szeretek visszajárni is. A nyári szezon hatalmas turizmusa ellenére azonban nem olyan jó az esti élet. Kevés a szórakozóhely, legalábbis az éjszakai klubok. A beülős, iszogatós helyek nagyon jók, de lehetne belőlük többféle stílusú is. Jó lenne, ha több pub és kocsma lenne, ahol lehet biliárdozni vagy csocsózni, nem pedig csak ülni. Ezenfelül pedig éttermek is lehetnének nyitva tovább, mint este 8-10 óra, főleg a nyári szezonban – mondta Tuza Zétény, aki Egerben nőtt fel, de az egyetemet Miskolcon végzi.

A témát a szórakozóhelyek tulajdonosai szinte teljesen máshogy látják. Tapasztalataik szerint Egernek nincs szüksége több klubra, mert nincs rá érdeklődés. A belvárosból kiköltözött éjszakai klub, új nevén Broadway Monkey tulaja, Ráki Csaba nem a szórakozóhelyekben látja Eger éjszakai életének vesztét.

– Magas a környékünkön lévő minőségi hotelek száma, míg Egerben ez a szám alacsony. Ezek növelése elengedhetetlen lenne az éjszakai élet beindításához. Egernek emelnie kellene a tétet a szórakozóhelyek, hotelek és belvárosi üzletek minőségében egyaránt. Eger egy ékszerdoboz, ezért úgy is kéne bánni vele. A Broadway Monkey hozza azt az elvárt érdeklődést, amire számítottunk, sőt még egy picit talán jobbat is. Széles korcsoportnak dolgozunk, a 16 évesektől kezdve kortalan a hely a koncertek tekintetében. Az egyetemista korosztályt leginkább a bulik vonzzák. A Liget, a belvárosi Broadway és a Hippolit is hozzánk tartozott és mi azt érzékeltük, hogy ennyi relatív nagy helyre itt nincsen szükség. A bulihelyeken kívül, a romkocsmák és a beülős helyek szerintünk kellő létszámban vannak jelen, nem kellene belőlük sokkal több – mondta el Ráki Csaba, aki Egerben több szórakozóhelynek az irányításával is foglalkozik.