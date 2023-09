Hétfőn a Bükki Csillagdában, hazánk egyik Csillagoségbolt-parkjában tartották a Kaptárkő Egyesület Turn off the lights, turn on the stars projektjének záró eseményét, amely a fényszennyezéssel, napjaink gazdasági, csillagászati, biztonsági, és környezetvédelmi problémájával foglalkozott, amely számos káros egészségügyi hatással jár.

Novák Richárd, a Kaptárkő Egyesület alelnöke kiemelte, nem csak a természet, az emberiség számára is komoly probléma a fényszennyezés, még ha nem is vagyunk ennek tudatában. A projektben az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival is együtt dolgoztak.

– Minden élőlény a természetes napi ciklustól, a cirkadián ritmusoktól és a melatonin termeléstől függ, amelyeket a fény és a sötét szabályoz. Ez a természetes ritmus felborult, mert állandóan ki vagyunk téve a fénynek. Alvás közben a melatonintermelés is csökken, ami alvászavarokhoz és egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet, mint például fokozott fejfájás, fáradtság, stressz, az alváshiányból adódó elhízás egyes formái és fokozott szorongás. A diákok rajonganak a modern, zömmel kék fényt kibocsátó kütyükhöz, megtapasztalják a túl sok fénynek való kitettség minden következményét. A projekt fő célja, hogy felhívja a tanárok és a diákok figyelmét a környezet védelmének és megőrzésének szükségességére, a sötét égbolt területek fényszennyezés elleni védelmére és a fenntartható környezetvédelem fontosságára – emelte ki.

A projekt célja volt nemzetközi kapcsolatok kialakítása más európai iskolákkal és a jó gyakorlatok megosztása más országok diákjaival illetve nyelvi és kommunikációs készségek, nagyobb interkulturális tudatosság és a szociális készségek fejlesztése is. Mint ahogy arról már beszámoltunk a Nemzetközi Csillagoségbolt Programot egyébként még 2001-ben indította el a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) azzal a céllal, hogy világszerte arra ösztönözze a közösségeket, hogy felelős világítási politikával és közoktatással támogassák a sötét helyek megőrzését és védelmét. A kaptárkő egyesület pályázott 2014-bena Norvég Civil Támogatási Alaphoz Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítésére a Bükki Nemzeti Parkban. „A fényszennyezés problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a Bükki Nemzeti Parkban” című projekt támogatták és 2014. augusztusában el is indult a munka.

– Hosszú távú stratégiai partnerség is cél volt a környezeti nevelés támogatásában a horvátországi Daruvar, a spanyolországi Girona és Eger iskolái között. Ez a stratégia lehetőséget biztosít a középiskolai tanárok és diákok kompetenciáinak és készségeinek fejlesztésére és bővítésére, hogy jobban megértsék a fényszennyezést és a környezeti kérdéseket, valamint innovatív oktatási megközelítést dolgozzanak ki a fényszennyezés elleni védelem, a környezet és a természeti erőforrások megőrzése, valamint a jobb kezelés érdekében. és megvédeni ezeket az erőforrásokat. Új oktatási eszközként kézikönyv készült középiskolás diákok és tanárok számára. A fényszennyezés problémájának tudatosítása után a tanulók felvilágosítják társaikat, családjukat, helyi közösségeiket a környezetszennyezés káros hatásairól, felhívják a figyelmet erre a problémára, rámutatnak a nem megfelelő világítótestek problémáira. A projektnek egy 2 részes VR modulja is van, az első rész a virtuális kupolában egy utcai lámpa modelljét mutatja, amely fényt bocsát ki a kupolán, így a csillagok nem láthatóak. Az első rész a virtuális kupolában zajlik majd, ahol az utcai lámpa modellje lesz, amely fényt bocsát ki a kupolán, így a csillagok nem lesznek láthatóak. A tanuló feladata a fény csökkentése a megfelelő árnyékoló kiválasztásával. Ha rosszat helyeznek a lámpára, akkor magyarázatot adnak arra, hogy ez az árnyékoló miért nem a legjobb megoldás. Ezután a tanulónak ki kell választania a megfelelő típusú izzót, amely szintén csökkenti a fényszennyezést. Miután a legjobb kombinációt beállította , megjelenik az éjszakai égbolt. A második részben a diákok ugyanabban a virtuális kupolában lesznek, amely az északi félteke csillagos eget mutatja be. Az ötlet az, hogy az égbolt egyes részei hiányoznak, melyek a legismertebb csillagképek és azok részei. A hiányzó részeket kell a földről az égre helyezni – ismertette.