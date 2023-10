A Regionális Egészségügyért Alapítvány azért jött létre, hogy a rákkal diagnosztizált betegeknek és hozzátartozóiknak segítsen. Novemberben fontosnak tartják megmutatni azt, hogy a halottakra való emlékezés nem csupán a búskomor gyertyagyújtásról szólhat.

– A REGEA-ban a gyertyák meggyújtásán kívül még több más dolgot is teszünk, hogy szeretettel megőrizzük az emlékeinkben azokat, akik elhunytak, akik már előrementek egy másik világba. Talán azért is fontosak számunkra ezek a tevékenységek, mert a diagnózisunkkal együtt megérintett bennünket az elmúlás szele. Azt szeretnénk, ha egyszer majd rólunk is elfogadva, továbblépve, megbékélve emlékeznének meg – mondja Psenyeczky-Nagy Klára, a REGEA Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az alapítvány a betegek mellett foglalkozik a betegek hozzátartozóival is, az ő gyászuknak a feldolgozására indítottak pályázatot.

– A Gyémánt lettem pályázatot a betegek családtagjainak írtuk ki. Azoknak szól, akik családjában él vagy élt daganatos, illetve krónikus beteg. Célunk, hogy a felhívásunkra válaszoló hozzátartozók az érzéseikre, a megélt és az elraktározott emlékeikre összpontosítsanak. Írják le, hogy mi az, amit az elhunytról a beteg ápolása közben megtanultak és, hogy mi az, amit tovább visznek a saját életükben. Ezt a tudást és bölcsességet érdemes megőrizni és használni, hiszen ez példa lehet mindenki számára. Ezért választottuk a Hogyan váltam gyémánttá? címet is. Ahogyan a Föld belsejében a nagy nyomásra összerendeződnek a szénatomok gyémántkristályokká, úgy rendeződhet át a nagy megpróbáltatások hatása alatt a személyiségben a belső értékrend és gondolkodás iránya is – fejtette ki a pályázat lényegét a kuratórium elnöke.

A pályázatra a maximum három oldalas írásműveket december 31-ig lehet leadni az alapítvány honlapján. A beküldött anyagokat a REGEA a rendezvényein és kiadványaiban népszerűsíti és közkinccsé teszi.

Az alapítvány minden év szeptemberében tartja meg az Ildikó napot, mely alkalommal az elhunytakra emlékeznek, akik már előre mentek, de a tagok és rokonok szívében tovább élnek.

– Ezen a napon fákat ültetünk Szentléleken, és táblákat állítunk olyan üzenet-mondatokkal, amelyeket az elhunytak hagytak ránk. Akik arra kirándulnak, olvashatják a bölcs gondolatokat, elgondolkodhatnak rajta. Az Alapítvány gyógyító sorstárs közössége és a hozzánk tartozó családtagok pedig egy kellemes, együtt eltöltött napon emlékezhetnek az elhunyt szeretteikre – mesélt az Ildikó napi hagyományról Psenyeczky-Nagy Klára.