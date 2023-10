– Magyarországon már több kosár közösség is létezik. Örülök, hogy a Tisza-tó környékén is megvalósult egy ilyen kezdeményezés. Az első átadáson már túl is vagyok, zökkentőmentes és gyors volt. Előre megkaptam, hogy milyen termékeket kell összekészítenem, majd a szervezők átvették a szörpjeimet, lekvárjaimat, s máris rakták bele a megrendelők dobozaiba, így hamarosan már kézhez is kapják a nagy odafigyeléssel készített, adalékmentes kézműves termékeimet – mondta el portálunknak Apostol Nikolett. Szavai szerint számára a kézművesség magát a természetességet is jelenti, ezért minden esetben déd- és nagymamájától tanult hagyományos módon dolgozik a konyhájában.