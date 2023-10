Marci részére folyamatos a gyűjtés, most azonban duplán szükség van a segítségre, hiszen a család jelenleg kereset nélkül maradt. Az édesapa még a kórházból kijövet is elsírta magát, hiszen jelenleg minden bizonytalanná vált a négy fős recski család számára. Marci a tervek szerint jövőre iskolába menne, a kezeléseket azonban meg kell kapnia, ami nagy anyagi terhet ró a családra, így most továbbra is az emberek segítségét kérik.