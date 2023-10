Az augusztusban egy ABBA Tribute Show-val indult, ami a fiatal és idősebb közönséget is egyaránt megmozgatta. Ezután a rockzenéé volt a főszerep: évről-évre népszerűbb a “Borrock Fesztivál”, amely az ország minden részéről vonzott látogatókat, és az országosan ismert fellépők mellett, helyi zenekaroknak is lehetőséget ad a fellépésre. 25. alkalommal rendezte meg a nyárzáró Zenés Parádét az Egri Majorette Egyesület, idén is a Márai Központban augusztus 25-én, pénteken. Mintegy 200 pom-ponnal, bottal, sőt, világító bottal táncoló mazsorett mutatta be az előző egy évben tanult nagyszerű koreográfiákat. A nyarat teltházas előadással zárta Aranyosi Péter és Dr. Csernus Imre közös előadása – derült ki az Agriafilm Kft. összefoglalójából.