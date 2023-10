– A Kapcsolódások napját széles körű civil összefogással, hagyományteremtő céllal szerveztük meg. A közösségek megtartó erejét szeretnénk két irányból támogatni. Az egyik maga az összefogás, mely azt üzeni mindenkinek, hogy a közösségépítést minden erőnkkel folytatni kell, és sosem szabad abbahagyni, mert a rossz győzelméhez nem kell más, csak az, hogy a jó elfáradjon. Most újra szabadon együtt tölthetjük sokadmagunkkal az időt, így adott a lehetőség, hogy újraépítse magát minden szétzilálódott közösség, mert van rá igény. És ez az igény a másik irány. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az emberek kijöjjenek a programokra, jól érezzék magukat, és tapsoljanak azoknak az embereknek, akik gyerekként vagy felnőttként, időt és energiát nem sajnálva, valami különlegeset adnak másoknak – fogalmazott akkor Aradi Mária.

A Fő téren rendezett szombati esemény megnyitóján Matúz Viktória szervező, a nap moderátora arról beszélt, hogy a rendezvénynek helyet adó és a környékbeli tereket a gyöngyösiek nap mint nap használják.

– Ezek a terek azonban nemcsak falak, házak és fák összességét jelentik, hanem azokat az embereket, akik itt élnek. Azaz bennünket. Attól élő egy város, ha itt vagyunk együtt, megismerjük egymást, és időt szánunk arra, hogy találkozzunk, beszélgessünk – kapcsolódjunk egymáshoz. A Kapcsolódások napja a 2022-es részvételi költségvetés szavazásakor kapott bizalmat a gyöngyösiektől. Mi három rendezvényt vállaltunk el az elnyert összegből, a mai az utolsó ebben a sikeres sorozatban – mondta Matúz Viktória.

A rendezvényen együttműködő partnerként vett részt a Vachott Sándor Városi Könyvtár. Szekeresné Sennyey Mária igazgató elmondta, hogy ezen a héten nálunk is zajlottak a programok.

– Még vasárnap is tartanak az Országos Könyvtári Napok hetének eseményei intézményünkben. A könyvtári napok idei jelmondata: A könyv híd, a könyvtár összeköt. A Kapcsolódások napja, úgy érezzük, ugyanazt célozza: összekötni az embereket, a különböző generációkat, társadalmi rétegeket egymással. Úgy gondoltuk, itt a helyünk, mert közös a szándék. Nem újdonság a mai kitelepülés a számunkra, mert sok rendezvényünk van, amely során elhagyjuk a könyvtárat, és a programok a városban zajlanak – magyarázta Szekeresné Sennyey Mária.

Szőke Szilvia, a szintén együttműködő partner gyöngyösi Tourinform iroda munkatársa azzal kezdte, teljesen egyértelmű volt, hogy részt vesznek a napon.

– Úgy gondoltuk, hogy a helyi lakosoknak is tudunk újat mutatni. Ha egy kicsit turistaként tudunk megjelenni abban a környezetben, ahol élünk, rengeteg új dolgot láthatunk-hallhatunk. A standunknál ezt a célt szolgálta az a játék, amely során kiderült, mit tudunk Gyöngyösről, a Mátráról és környékéről. A célunk az volt, hogy bemutassuk, mennyire színes és szép az a hely, ahol élünk – fogalmazott Szőke Szilvia.

Időközben megtelt a Fő tér. Mátrai, illetve a környékhez kapcsolódó kézművesek és művészek kínálták saját készítésű termékeiket, alkotásaikat, és be is mutatták tevékenységüket az érdeklődőknek. A bátrabbak a kézműves foglalkozásokon ki is próbálhatták a mesterfogásokat. A színpadon egész napon fellépők váltották egymást. A Pátzay János Katolikus Zeneiskola művésztanárainak koncertjét Tóth Szilvia, a Vachott Sándor Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa népmese előadása követte. Ezután a 200 éves Petőfi dalokban címmel a Vachott Kör tagjai következtek.