Egércsapda miatt bajba került cinegéket vettek gondozásukba a Mályi Madármentő Állomás munkatársai.

A ragasztós egérfogók veszélyei hívják fel a figyelmet a Facebook-oldalukon.

– Több telefonhívást is kaptunk, hogy madarak, emlősök estek áldozatul a nem megfelelően használt és kihelyezett ragasztós egérfogó csapdákban. A kihelyezett ragacsos felületre csalit szórnak, ami nem csak a rágcsálókat, hanem az élelmet kereső madarakat, hüllőket, emlősöket is oda csalogatja, és csapdába eshet még a cicák és a kutyák is – hangsúlyozták a mályi madármentők, akikhez egy nap alatt két bajba jutott széncinege került.

Mint írják, a ragasztó csak tömény benzinnel hígítható, amitől a kistestű állatok először elkábulnak, majd a bőrükön át felszívódó vegyszer végez velük. Nem csak az énekes madarainkra lehet veszélyes a ragasztós csapda. A csapdába esett és életükért küzdő rágcsálókat és madarakat a baglyok, karvalyok és házi állatok is könnyű prédaként akarják lecsapni, így ők is áldozatul eshetnek.

Fontos, hogy ha valaki ragasztós egérfogót használ, azt csak olyan helyen tegye, ahol más állat nem fér hozzá.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)