Régebben, amikor még nem ismerték a madárvonulás jelenségét az emberek, különböző elméleteket találtak ki arra, hogy miért tűnnek el egyes fajok és jelennek meg mások helyettük bizonyos időszakokban.

A kakukkról például úgy tartották, hogy télire átváltozik karvallyá – írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Méretükben – mindkét faj gerle nagyságú –, világos szürkéskék hátukkal és sötéten sávozott világos hasukkal első ránézésre tényleg hasonlítanak egymásra. Lehetséges, hogy ez a hasonlóság nem is véletlen, hanem a kakukk így próbálja meg elriasztani a kisebb énekesmadarakat a fészkeiktől, hogy aztán a saját tojását gyorsan belecsempészhesse azokba. Bár e szokása miatt hajlandóak vagyunk káros, gonosz madárnak elkönyvelni, nagy rovar- és hernyópusztító lévén valójában rengeteg hasznot hoz a gazdálkodóknak. Az olyan nagy testű, szőrös hernyókat is elkapja, amikre más madár még csak rá sem néz.

– Manapság viszont már tudjuk, hogy a kakukk költöző madár, amely a telet Afrika trópusi részein tölti. Nálunk főleg áprilistól szeptemberig lehet vele találkozni. Októberi előfordulása ritka, ezért is lepett meg minket egy fiatal példány, akit ráadásul az Állatok Világnapján tartott bemutató-gyűrűzésen sikerült megfogni Demjénben. Természetesen, miután jelölőgyűrűt kapott a lábára, gyorsan el is engedtük, nehogy ránk kenje a jelentősnek tűnő késését. Érdekes egybeesés, hogy még aznap sikerült egy raktárba szorult karvalyt is befogni nem messze tőle. A kakukk Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint – részletezték.