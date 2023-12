Tíz regionális vasútvonalon, illetve vonalszakaszon augusztus elseje óta ideiglenesen vonathelyettesítő autóbuszok közlekednek. December 10-étől – a szokásos éves menetrendváltás keretében – kisebb mértékben ezeken is változik a közlekedés. A cél az, hogy a vonatokhoz való csatlakozások kedvezőbbek legyenek, illetve a vasúttársaság és a Volánbusz integrációjából következő előnyöket még hatékonyabban ki lehessen használni az érintett térségek közlekedésében – írja a MÁV honlapján.

Egyes sajtóhírek ellenére a módváltás után sem csökkent az utazások száma az adott viszonylatokon. A párhuzamosan közlekedő vagy azonos településeket összekötő menetrend szerinti buszjáratok átvették a helyi utasok egy részét, mivel az ország- és vármegyebérletek bevezetésének köszönhetően megszűnt az az évtizedes kényszer, hogy egy jegytermékkel az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az egyiket használhatták, közölték.

A menetrend december 10-től több vonalon változik, így a Tisza-tó térségében is. A Karcag—Tiszafüred vonal mentén megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló menetrendszerinti buszokkal biztosítják az utazást. Délelőttönként továbbra is közlekedik egy helyettesítő járatpár, továbbá a turisztikai szezonban, március 15-től november 3-ig késő délutánonként is közlekedik egy járatpár, mindkettő Tiszafüreden a Tisza-tó sebesvonathoz csatlakozik. (Március 15-től május 20-ig és szeptember 7-től november 3-ig szombat, vasárnap és ünnepnapokon, május 21-től szeptember 1-jéig pedig naponta.) Egy délutáni menetrendszerinti busz viszonylatát meghosszabbítják. Karcag vasútállomástól közlekedik Tiszafüredig, további néhány buszjárat menetrendje kis mértékben módosul.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap)