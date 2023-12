Kissé kaotikusan és bizonytalanul indult a hétfő reggel azoknak, akik autóbusszal szerettek volna a munkahelyükre, iskolájukba eljutni. Mint azt olvasónk elmondta, ma reggel Gyöngyösről Egerbe meglehetősen nehézkes volt a bejutás, mert három járat is kimaradt. Nem állt be az 05.00, az 05.30 és a 06.00 órási járat sem, csak az úgynevezett 06.15-ös nyíregyházi érkezett, ami eleve Hatvanból indult és elég sokan voltak rajta. Gyöngyösön ugyan mindenki felfért a járatra, de Kápolna-Kerecsenden már egyetlen utast sem tudott felvenni. A Kápolnánál történt baleset is okozott némi fennakadtást. Zúgolódtak sokan, hogy talán nyáron kéne ezt a sztrájkot szervezni ha már muszáj, nem a téli mínuszokban.

Kerecsenden, ahol vidéki viszonylatban nagy az átmenő forgalom, hiszen Budapestről, Hatvanból, Gyöngyösről, Hevesről, Füzesabonyból is a községen át vezet az út Egerbe, ekléggé tanácstalanul várakoztak az utasok a reggeli csúcsforgalomban. Ilyenkor indulnak el a diákok iskoláikba, a felnőttek munkahelyeikre. Reggel 7-től nyolc óráig követtük az eseményeket, s szólítottunk meg embereket, honnan szereztek információkat a mai buszos sztrájkkal kapcsolatban.