Mészárosék szerint „ezek az arányok feltűnően magasak, ahhoz képest, hogy az autópályáknak a legbiztonságosabb utaknak kellene lenniük.”

Miért is? Egyáltalán nincs rajtuk gyalogos, járművekből is csak a géppel hajtottak mehetnek fel rájuk, kerékpárosok sem kóricálhatnak arrafelé. Nincsenek benézett kereszteződések, se lámpák (amelyeknél a sárga jelzésre gázt adunk, hogy még átférjünk), vagyis hiányzik a keresztirányú forgalom is. Meg szembe sem jön velünk senki, mondjuk egy előző jármű a mi sávunkban. Nem szabad megállni és várakozni (így kevesebben kanyarodnak be elénk elinduláskor), tilos megfordulni, hátramenetben közlekedni és így tovább. Millió kockázati tényező kizárva – viszont a legnagyobb az itt haladó járművek együttes és átlagos sebessége - fogalmaz a portál.