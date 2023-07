A rendőrség idén tavasszal meghirdette a gyorshajtókkal szembeni tolerancia mértékének minimálisra csökkentését. Így lakott területen például már akár 52 kilométeres óránkénti sebességnél is büntetnek. Segíthetnek az állandó traffipaxok és a több városban is megjelent, terjedőben lévő traffiboxok is a gyorshajtók lefülelésében. Ugyanakkor az autópályákon, így a Heves vármegyét átszelő M3-as autópályán is továbbra is a közigazgatási bírságra vonatkozó szabályok és tűréshatárok érvényesek.