A kápolnai csatára rátérve felidézte a kétnapos harcokat. A magyar csapatok az első napon sikeresen vették fel a harcot a császáriak ellen, az éjszaka folyamán viszont Windisch-Gratz emberei sok fontos területet foglaltak el, amellyel kedvező helyzetbe kerültek. Az ütközet második napján az osztrák tábornagy célja Kápolna elfoglalása volt, hogy ezzel átszakítsa a magyar arcvonalat. A nehezen védhető községet pillanatok alatt sikerült is bevennie a császári csapatoknak. A magyarok több alkalommal is megpróbálták visszahódítani a települést, azonban nem jártak sikerrel. Dembinski ezután nem kívánta folytatni a harcot, elrendelte a visszavonulást. A vereséget szenvedett magyar csapat a Tisza bal partjára vonult vissza.

– Minden rosszban van valami jó. Közhely, mégis igaz erre a helyzetre is. A vereség vagy talán a bölcs megfutamodás következtében Dembinskit rövid úton leváltották a főparancsnoki posztról, helyére Görgey Artúr tábornok került, s hadvezéri zsenialitásának hála a következő hónapokban kibontakozhatott a dicsőséges tavaszi hadjárat – emlékeztetett.