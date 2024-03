„Nem vagyok tisztában azzal, hogy mit lehet mondanom és mit nem, mert engem is beidéztek ilyen rendőrségi ügyre és ennek kapcsán tanúvallomást tettem illetve dokumentumokat kértek be, amelyeknek folyamatban van az átadásuk. Nem kértem meg a jogi szakvéleményt, tanácsot, hogy ilyen esetben nekem mit lehet, mit nem mondanom. Meg tudom erősíteni, hogy természetesen kaptam vételi kijelölést az önkormányzattól az ügyben. Ez egy érvényes önkormányzati vevőkijelölésnek tűnt, ennek kapcsán egy közbeszerzés kiírtak, amit valamiért töröltek. Nem tudom, ennyit tudok elmondani.” – fogalmazott, majd azt is elárulta, a hangoztatott fedezethiány ellenére az előző években többször is vételi szándékát fejezte ki az önkormányzat. Arról is beszámolt, hogy az Evatnál is volt egyszer egy megbeszélése, s akkor kapott a város egy kedvezményes vételi vagy bérleti lehetőséget a korábbi lehetőségei lejárta után. A képviselők kérdésére Saxinger Balázs elmondta, a következő, szeptember eleji ülésig az egész levelezést a rendelkezésükre bocsátja, amennyiben a bizottságtól erre érkezik kérés.