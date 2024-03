A Siroki Várban már javában készülnek a húsvéti ünnepekre. Aki szeretne a családdal egy jót kirándulni, a gyerekeknek tartalmas programot szervezni, érdemes péntektől hétfőig a várba látogatni. A szervezők ígérete szerint a hosszú hétvégén, vasárnap és hétfőn autentikus török kávékat kóstolhatunk, amelyet korabeli ruházatban és eszközökkel készítenek a török hagyományőrzők.

A kisgyermekes családokat vasárnapi nap kézműves foglalkozással , valamint arcfestéssel és hajfonással várják. Hétfőn a kávé kóstoló mellett talizmánt is készíthetnek és kipróbálhatják a hagyományos tojásfestési technikákat, például az írókázást.

Számoljatok azzal is, hogy a belépőn felül a programokra jelképes kiegészítő jegyet is váltani kell, amely tartalmazza az összes aznapi programon való részvétel lehetőségét.