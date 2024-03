Hogyan lehet segíteni egy magzatát, kisgyermekét elvesztő szülőnek?

– A legfontosabb az, hogy az egészségügyi ellátórendszer készen álljon arra, hogy aki ilyen veszteséget élt át, annak az újszülött osztályokon legyen egy külön szoba. Már van erre vonatkozó szakmai irányelv. Gondoljunk bele, mit érezhet a gyermekét elvesztő szülő egy boldog anyuka és kisgyermeke láttán. De az egészséges gyermeket szülőnek is hatalmas trauma, ha egy olyan nő van vele egy szobában, aki halott gyermeket kellett megszüljön, vagy a karjaiban halt meg, esetleg nem is láthatta. Nagy előrelépés az is, hogy megjelentek a felekezeti segítők, klinikai szakpszichológusok, mentálhigiénés perinatális tanácsadók a kórházakban. Az orvosokat arra képezzük, hogy a veszteségben próbáljanak meg empatizálni, a segítő lehetőségeket felvázolni, érzékeny közléseket megfogalmazni. A már nyugdíjas szülészeknek sajnos volt olyan kommunikációs rossz gyakorlata korábban, hogy azt tanácsolták, minél előbb vállaljanak gyereket a veszteséget átélt családok. Ezzel kapcsolatban kutatás indult: a pótgyerek-szindróma – ”majd lesz másik gyerek” – a nemzetközi szakirodalomban már tárgyalt tétel. Egy gyászoló szülő ugyanis az utolsó szívdobbanásáig gyászoló szülő marad. A meghalt gyerek nem pótolható másikkal. Ezért van az, hogy sok tetoválásellenes szülő is tetováltat valamit a testére: a gyerek születési idejét vagy fotóját, bármit. Azért teszik, mert szeretnének vele tovább együtt élni. A fájdalom intenzitása csökken, de ahhoz, hogy ez szeretetteljes emlékezéssé váljon – mint egy 90 éves nagypapa elvesztése esetében válhat –, az nagyon ritka. Aki átélt ilyen traumát, az ezzel a fájdalommal megtanul együtt élni. Ha egy új gyerek születik, az nem pótgyerek lesz. Az másik gyermek lesz – hangsúlyozta dr. Zelena András.

A gyászterapeuta azt is kiemelte, hogy fontos tudni: a szülőnek a veszteségben mindenki "külsős".

– Valóban igaz, hogy csak az éli ezt át, akivel megtörtént. Nagyon magas a válások száma a gyermek elvesztése után, sajnos ez azért van, mert a férfiak racionális, magukba zárkózó gyászfeldolgozók. Szét- és újra összeszerelik a benzines fűnyírót, rotakapát, felvágják a tűzifát, még ha távfűtéses is a lakás. A hölgyek ezzel szemben érzelmi, társas gyászfeldolgozók: újra és újra beszélgetni akarnak, sírnak, kérdéseket tesznek fel. A szülőknek így aztán nehéz kommunikálniuk egymással. Akik átélik a gyermekük elvesztését, esetleg életkorukból adódóan vélhetően nem lesz lehetőségük még egyszer gyermeket vállalni, azok minden esetben sorstársakat keresnek. Egy pszichológussal, pszichiáterrel, mentálhigiénés szakemberrel vagy felekezeti segítővel szemben egy szülő a sorstársra úgy tekint, mint aki hasonlót élt át, mint ő. A szó jó értelmében talán még jövőképet is adhat ez a kapcsolat: a padlóról fel lehet állni – fogalmazott dr. Zelena András.

Újszülöttet gyászoló szülőket segítőknek is kell a támogatás

– Ezek a szakemberek könnyen kiéghetnek, véleményem szerint nem lehet a hét minden napján ezzel foglalkozni, fontos a ventilláció-szupervízió, azaz a szakmai kérdések kollégával való „kibeszélése”. Azaz a segítő segítése. Ha ébredéstől lefekvésig erről szólna az életem, biztosan régen kiégtem volna, az egyetemi munka nagyon sokat segít nekem. Ezzel együtt a családom és a barátaim töltenek fel. Nagyon megilletődtem, hogy a kitüntetés laudációja kiemelte a gyászterápia alkalmazott területén végzett munkámat. Rengeteg üzenetet kapok azóta olyan szülőktől, akikkel korábban foglalkoztam. Többen egy-egy olyan mondatot írtak nekem, amit én mondtam nekik 6-8 éve, de most is a fülükben van. Megtudtam, hogy többen babát vállaltak azóta, és nem váltak el, pedig nagyon nehéz időszakot éltek meg. Ezek nekem mind csodálatos és erőt adó visszajelzések – összegezte dr. Zelena András.