Szombaton nagyszabású záró ceremóniával ér véget A Sztori elnevezésű országos online olvasásnépszerűsítő játék újabb évada az egri Bródy Sándor Könyvtárban. Az egri könyvtár az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a tavaly őszi Országos Könyvtári Napok keretében hirdette meg a most végéhez érkezett versenyt. Szabó Eszter könyvtáros, játékmester arról beszélt portálunknak, hogy a játék 2015 óta létezik.

– A kezdetben a tini korosztályt megszólító játék az évek során kinőtte magát, és tavaly óta 10 évestől a 100 éves korúig 5 korosztályban versenyeznek a versenyzők 6 hónapon, 6 fordulón keresztül. A játékban 2-5 fős csapatok nevezhetnek, így teljesen helytállónak bizonyult az a felvetésünk, hogy az olvasás nem magányos dolog többé. Összesen 180, különböző műfajú könyvből válogatnak a játékosok. Fordulónként egy könyv elolvasása a cél, egy könyvajánló írása és egy kreatív feladat elkészítése, amely minden évben más és más. A mai záró ceremóniánkon személyesen is találkozhatnak az online játék résztvevői, és a nyertes csapatok értékes könyvcsomagokkal távoznak a díjátadóról, de jutalmazunk minden résztvevőt, akik eljöttek az ország különböző részeiből. Most már határon túli versenyzőink is vannak, Erdélyből Sepsiszentgyörgyről, illetve a Felvidékről Pozsonyból, Pozsonypüspökiből, Udvardről érkeztek versenyzők – részletezte Szabó Eszter.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója is köszöntötte a vendégeket.

– Mindannyian részesei vagyunk valamilyen történetnek. A saját történeteink, a sztorijaink, meghatároznak bennünket. Az első iskolai napunk, az első könyvélményünk, családi-, baráti kapcsolataink mind meghatározóak lehetnek. Történetek ezek az életünkről. Építjük velük a saját boldogulásunkat, az emberi kapcsolatainkat, a munka és a szabadidő olykor nagyon is összefüggő várait. Az építkezés során aztán kiderül, hogy nemcsak saját magunknak építünk. Az építkezés mindig és folyamatosan együtt gondolkodást is jelent. A közösségépítésnek olyan területeit szeretnénk meghódítani, amelyek különlegesek: a kreativitásra és az innovációra építenek – fogalmazott Tőzsér Istvánné Géczi Andrea.

A díjak kiosztása előtt – fokozandó az izgalmakat – az idei verseny fél évéből összeállított videót nézhettek meg a játékosok, de Szabó Eszter és Szuhár Dóra játékmesterek vezetésével vetélkedőn is összemérhették irodalmi ismereteiket.

A Sztori 2023-24-es évadának végeredménye:

A junior kategóriában az Olvasás 4 ever csapat nyert Pozsonyból. A tiniknél a Readers Kecskemétről. A fiatal felnőttek között a Gossip Girls csapat nyert, szintén Kecskemétről. A felnőtt I. kategóriában a Művelt bögrécskék az első, helyük Kisbucsa. A felnőtt II. kategóriában a Zöldalmák és Könyvbarátnők holtversenyben nyeret, mindkettő Sepsiszentgyörgyről pályázott.