Csákvári Antalt indítja a Fidesz Eger 6. számú választókerületében. Ezt Vágner Ákos a párt egri szervezetének polgármesterjelöltje jelentette be Facebook oldalán.

Mint írta, Csákvári Antal 2003-ban lépett be a Fidesz egri szervezetébe, amelynek 2023-tól alelnöke. Három önkormányzati választáson, 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben – a jelenlegi választási körzetben - megválasztották önkormányzati képviselőnek. Számos jelentős beruházást kezdeményezett képviselőként: a Vécsey-völgy és Tetemvár utcákban, a csapadékcsatorna felújítása alatt folyamatosan részt vett az önkormányzat és a kivitelező közötti egyeztetéseken. Képviselői munkája eredményeként sikerült megoldani az Egészségház utcai tömbbelsőben illetve a Leányka utcában a lakók parkolási gondjait. 2012-ben kezdeményezte a Csiky Sándor, a Bartakovics Béla, a Rajner Károly, a Mindszenty Gedeon, a dr. Nagy János, az Endresz György és a Fadrusz János utcákban, hogy az utca névadóinak névtáblája kikerüljön a falakra.

– Az Íj utcában kezdeményezte a játszótér mielőbbi megépítését. Szintén az Íj utcában szorgalmazta, hogy a szőlőkből a csapadékvízzel együtt lezúduló sárlavina összegyűjtéséhez épüljön iszapfogó, hogy az ott lakók ingatlanjait megvédhessék a sártömegtől. A Gárdonyi-kertben lévő volt GAMESZ-épület felújítása érdekében is szót emelt, így egy új közösségi tér jöhetett létre a környék lakói számára. A Pető Gáspár utcában segített az ott lakóknak a szennyvíz-csatorna beruházás megvalósításában. Ma is Egerben, a választókörzetében él. Ismeri az itt élők problémáit és az új beruházásokkal kapcsolatos elvárásait. Eddigi munkássága is garancia arra, hogy amennyiben júniusban bizalmat kap, minden tudásával Egert és az egrieket szolgálja majd – írta a posztban.