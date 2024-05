Szombaton koncertekkel és gyermekprogramokkal színesített Családi és Egészségügyi Szűrőnapot szervezett Gyöngyösön a Városom, szeretlek Egyesület (VSZE). Szókovács Péter egyesületi elnök, a Fidesz-KDNP és a VSZE gyöngyösi polgármesterjelöltje arról beszélt a rendezvényen portálunknak, hogy nagyon fontosnak gondolják az egészségmegőrzést, a prevenciót.

Az egészségmegőrzés és a kikapcsolódás volt a cél Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Ennek az egyik fontos követelménye magunk felé, hogy a különböző szűréseken, a megelőzést szolgáló vizsgálatokon részt vegyünk. Ezért hívtuk meg a rendezvényünkre a helyi Bugát Pál Kórház munkatársait, akik PSA-, vércukorszint-, testzsírszázalék-, valamint vérnyomásmérést végeznek. Megérkezett a Mátrai Gyógyintézet tüdőszűrőbusza, ahol mellkasröntgenre nyílik lehetőség. A szakorvosok által kileletezett eredményeket 7-10 nap múlva kapják meg a páciensek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Térbe (EESZT) feltöltve. Lehóczky Tamás gyógymasszőr és csapata mozgásszervi állapotfelméréssel és igény szerint ingyenes masszázzsal várja az érdeklődőket. Egy pszichológus is elfogadta a meghívásunkat, aki egyben iskolapszichológus is. Rövid előadást tartott és tanácsadással szolgál. Mentálhigiénés és iskolai gyermekproblémákkal is lehet hozzá fordulni – részletezte délelőtt Szókovács Péter.