Előzékeny posta főnökünk Fekete János a közönség kényelmére több helyen levél-gyüjtő szekrényt állitatott fel az utczákon, s az indóháznál is egyet, hogy a levelek e szekrényekből e hó 13-tól naponként kétszer, u. m. déli 12 órakor s délután 5 ½ órakor vétessenek ki; továbbá intézkedett, hogy azon levelek, melyek esti 9 óráig vettetnek be a postahivatal bejárata alatt alkalmazott levél-gyüjtőbe, még azon éjjel elküldessenek. A postahivatal megtette a lehetőt, kivánatos volna, ha a város a postahivatal bejárata alatt egy egész éjjel égő lámpát alkalmazna, hogy a közönség ne legyen kénytelen sötétben tapogatódzva keresni a levél-gyüjtő szekrényt.

Posta menetrend. Záróra délelőtt ¾ 10. I. Indul az eger-füzes-abonyi vonattal ½ 11órakor Budapest, Bécs, Orderberg, Orsova, Arad, Károly-Fehérvár, Pregerhof, Miskolcz, Kassa, Debreczen, Nagyvárad, Kolozsvár felé. Ezen menettel levél és értékküldemény szállittatik az egri postavezető felügyelete alatt, a mely alkalommal a budapesti irányba szólló anyag a miskolczi vonat beérkezéséig Füzes-Abonyban raktároltatik. II. Záróra déli 12 órakor. Indittatik csupán levélposta Budapestre és azontuli irányban. Ezen egyszerü levelezést tartalmazó csomagokat a vasuti közegek közvetitik a délután ½ 3 órakor induló menettel; s végül III. Záróra délután 6 órakor. Indul éjjel ½ 11 órakor. Az első pont alatti irányban menesztetik levél és értékküldemény az egri postavezető felügyelete alatt.

A Tisza fürdő.

Közeledvén a nyári évad ismét előtérbe lép a tiszai fürdő. Sajnos hogy ezt igy kell szorgalmazni; de ha nem csinálnók ezt igy erőszakosan a Tisza mellett lakva megfürdeni sem volnánk képesek. A holt Tiszánál a kenderáztatás és ló usztatás majd nem lehetetlenné teszi a szabad fürdést. Nálunk közrendészeti szempontból mi sem tilos. Nálunk vadul szalad a legelőről a fias kancza és nyakra-főre elgázolja utcza hosszat a gyermekeinket amit azonban senki sem lát, mert olyan porfelleg támad a pusztai ménes nyomán, hogy a saharának válnék dicsőségére! Nálunk vasárnap délutánonkint a fiatalság holt részegen füttykössel felfegyverkezve huszan is keresztül az utczán végig ordit, hogy egyedül Füred számára az Ég külön gondviselést kénytelen permanencziába tartani, ne hogy idő előtt a más világra tessékeltessék ama józan halandó, aki ilyenkor kénytelen az utczára menni. Uj rendőrünket szivből üdvözöljük diszes állásában, de kérjük a meglévő rendszabályokat főszolgabirói rendeleteket végrehajtani. – különösen pedig a holt Tiszánál intézkedni, hogy az a kis víz első sorban az emberek számára tartassék fenn – és csak ezután jöjjön a ló meg a kender.

* Kellemetlen vendégek. Ugyancsak megkeserülte Könyves Árpád ecsédi jegyző, a miért C. J. és K. M. monogramm hölgyeket oly magyaros vendégszeretettel fogadta házába. A két hölgy azon ürügy alatt, hogy hintójuk kereke eltörött, szállást kért a vendégszerető jegyzőtől. A házigazda igen szivélyesen fogadta őket s a háziasszony izletes ebéddel füszerezte a vendéglátás szivességét. Ebéd után a közben kijavitott hintó előállott s két hölgy jókedvüen robogott tova. De nagy volt a jegyzőék meglepetése, mikor visszatértek a szobába. Értékes kézimunkák, ékszerek s képrámák meg ruhanemüek hült helye tanuskodott a vendégek távozásáról.

A vendéglátó házigazda most arra kéri kellemetlen vendégeit, hogy az ő tudta nélkül emlékképen elvitt tárgyakat nyolc nap alatt juttassák vissza birtokába. Ellenkező esetben a két hölgy teljes nevét közölni fogja a lapokban.

* Czilinderes betörők. A hét egyik éjjelén Schweitzr Ignátz Kossuth Lajos utczai házába uri ruhába öltözött czilinderes rablók törtek be, azonban egy kevés ételmaradékon kívül egyebet nem találtak, igy aztán zsákmány nélkül távoztak a lakásból. – Az éjjeli őrök látták is távozásukat azonban azt hitték, hogy uri vendégek voltak Schweitzernél és igy meg se szólitották őket

– A rendőrség a gyanus adatokat összeszedte az iratokat inditványtétel végett a kir. ügyészséghez küldte be.