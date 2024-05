A hétvégén Ludason kétnapos falunapot tartottak Ludasi Napok elnevezéssel. A szombat esti utcabál mintegy felvezetése volt a vasárnap délutáni vigasságnak. Vargáné Csengeri Mónika polgármester nyitóbeszédében reményét fejezte ki, hogy sokan tekintenek úgy a Ludas Napokra, mint a megnyugvás, megbékélés és az újrakezdés idejére.

– Ilyenkor a Ludasról elszármazottak is hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, és kikapcsolódnak. Sokunknak Ludas az otthonunk, még ha mindennapjainkat nem is itt éljük, de itt van a családunk, és itt vannak az emlékeink. Együtt élünk és összetartozunk. És mi mindannyian kivesszük a részünket a közösségi életből. Építjük és szépítjük otthonunkat. Ez a fesztivál legyen a közös otthonnak az ünnepi asztala, amelyet mindannyian körülülhetünk. Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el, írta Jókai Mór. Azt gondolom, az itt jelenlévők tudják, honnan indultunk el. Azt is tudják, meddig mentünk. De még messzire kell jutnunk együtt, karöltve, egymást segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul tűztünk ki magunk elé. Hiszek abban, hogy a kitűzött célok megvalósulását a továbbiakban is egymást segítve tudjuk elérni és szolgálni – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.