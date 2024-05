Kerekharaszton a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola ás Kollégiumának Tanműhelyében egy új gépjármű diagnosztikai műszaki vizsgasort adtak át – írja a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Az ünnepélyes átadót megelőzte egy kerekasztal megbeszélés melyen részt vett Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, Magyar Zita, az NSZFH elnöke, Hegyi István, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja, Milibákné Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Főigazgatója, a Heves Vármegyei szakképzési Centrum iskolaigazgatója, File Sándor, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Vitkóczi Marianna, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Stratégiai koordinátora, a térség duális képzőhelyei, prof. dr. habil. Dogossy Gábor – dékán Széchenyi István Egyetem Audi Hungária Járműmérnöki Kar és prof. dr. Siménfalvi Zoltán – dékán Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Képviseletében.

A kerekasztal megbeszélés keretében a résztvevők megvitatták a térség gazdasági helyzetét kiemelten a gépjármű szerelés, az alternatív hajtású autók szerepét, a képzés jelenlegei helyzetét. A Szakképzési Centrum részéről bejelentésre került, hogy 2025-től okleveles technikusi képzés indul a DISZI-ben.

A köszöntő beszédek, szalagátvágással egybekötött átadás utána vendégek megtekintették az új diagnosztikai tanműhelyt működés közben.

A DISZI kerekharaszti tanműhelyében, közel 80 millió forintos beruházással, napjaink egyik legmodernebb technológiájával ellátott, gépjármű műszaki vizsgaállomást alakítottak ki. Az elkészített vizsgasoron számítógéppel vezérelt lengéscsillapító, fékrendszer és futómű vizsgáló berendezés került beépítésre. Ezek a vizsgálatok elvégezhetők összkerék meghajtású járműveken is. A vizsgált személy és kisteherautók padlólemezét, alvázát és kipufogó rendszerét a jól megvilágított és nagyteljesítményű szellőztető berendezéssel ellátott aknából lehet ellenőrizni, ami fel van szerelve hidraulikus emelőberendezéssel is így szükség esetén meg lehet emelni az autót. A vizsgasoron a hagyományos alternatív- és hibrid hajtású járművek emissziós vizsgálatát is el lehet végezni kipufogógáz elemző berendezéssel.

