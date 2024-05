– Egy olyan ezer éves városban élünk, melyet Márai Sándor úgy írt le: „Ezt a várost nem hatalom és tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta.” – fogalmazott dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón csütörtökön az Érsekkertben, ahol jelen volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Vágner Ákos, a Fidesz-KDNP egri polgármesterjelöltje.

A kormánypártok Vágner Ákosban látják Eger felemelkedését

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A város minden szegmense a kultúrából a hagyományoktól táplálkozik, ez alkot egészet a tudomány, a turizmus, a borkultúra és a mára kialakult ipar tényezőivel. Mindez elvileg lehetővé tenné, hogy az Egerben lakók kiváló életminőséget éljenek. Volt is egy erős, felfelé ívelő időszak, amikor egy felkészült, szorgalmas, európai kitekintésű, polgári gondolkodású ember vezette a várost, aki közgyűlési kisebbséggel is képes volt a várost fejlődő pályára állítani és azon is tartani – mondta Pajtók Gábor Habis László volt polgármesterről.

– Ez tört meg 5 évvel ezelőtt, méltatlan helyzetbe hozva szeretett városunkat. Egerben a választás tétje az, hogy a városi cégek magas szintű szolgáltatást nyújtanak-e, a városi tisztviselők nyerjék vissza a bátorságukat, szakmaiságukat, továbbá az, hogy az öncélú, elvtelen hozzáállás miatt elmaradt fejlesztések megvalósuljanak. Mindehhez vállalkozásbarát politika szükségeltetik – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Orbán Balázs egy bejelentéssel is készült

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Orbán Balázs úgy fogalmazott, Eger a magyar szuverenitás egyik fontos és szimbolikus helyszíne.

– Egy város életében a helyi választások mindig kulcsfontosságúak, az európai parlamenti választások pedig hazánk mozgásterét és lehetőségeit határozzá meg a jövőre nézve. A kormánypártok álláspontja az orosz-ukrán háború első napjától világosak, nincs megoldás a csatamezőn, a diplomácia eszközeivel, tárgyalással kell megoldást találni. Ám az erre irányuló magyar javaslatokat mindig lesöpörte Brüsszel, s az elmúlt hónapokban felgyorsult a háborús készülődés amely egy a NATO és Oroszország közötti direkt katonai konfrontációra utal. Ez veszélyezteti hazánk békéjét és biztonságát, Magyarország érdekeivel ellentétes. Magyarország az egyetlen, amely hangosan áll a béke pártján, emiatt mindent megtesznek a magyar kormány destabilizálásáért. Habár a választás nem a kormányzásról szól, de a kormány lehetőségeiről. És csak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek van meg az ereje ahhoz, hogy ellenálljon a háborúpárti pozíciónak. Ezért kérem, támogassák a kormánypárti jelölteket, ne hagyjuk, hogy külföldről mondják, meg mit kell gondolnunk háború és béke kérdésében. Egerben kiváló kormánypárti jelölt van: ő Vágner Ákos, akitől azt reméljük, hogy meg tudja szüntetni azt a méltatlan állapotot, ami a hibás vezetés miatt alakult ki Egerben. Konstruktív és támogató partnere tud lenni a kormány, hiszen Eger és Magyarország sikere kéz a kézben jár – mondta Orbán Balázs.

Vágner Ákos arról beszélt, hogy vállalása szerint a párbeszéd és a szakmaiság jegyében fog dolgozni, ezen volt az elmúlt hónapokban is. Ennek során pedig számos probléma korábban ismeretlen aspektusát sikerült a helyiektől megismernie.

– Ez alapján pedig megszületett a programunk, amelynek azt a pontját emelném ki, amellyel „Lendületbe hozzuk a várost”. Több mint 50 milliárd forint fejlesztési forrást fogunk Eger lakóinak szolgálatába állítani. Ahhoz, hogy változást érjünk el és meg tudjuk újítani a várost, a polgármester személye kevés: közgyűlési többségre van szükség. Láthattuk, az elmúlt évek közgyűlési többség nélküli vergődése hova juttatta a várost. Arra kérem azokat, akik polgármesterjelöltként támogatnak, hogy a képviselőjelölteket is támogassák – mondta Vágner Ákos.

Orbán Balázs az Érsekkertben bejelentette, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) elindítja tehetséggondozó programját Egerben is, ahogy arról már írtunk.

– Az MCC a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amely eddig 28 helyszínen működött. Célja, hogy a legtehetségesebb diákok olyan készségekhez és lehetőségekhez jussanak, ami segít személyes céljaik elérésében, gyarapítja a magyarság felnövekvő nemzedékeit ezzel. Már működik bécsi egyetemen, de brüsszeli kutatóintézetben is, a terveink szerint idén szeptembertől immár Egerben is elindul az MCC tehetséggondozó programja általános- és középiskolás diákok számára, emellet heti rendezvényeket is tervezünk. Jelenleg az infrastruktúra kialakítás van folyamatban, s hamarosan elindul a diákok toborzása – közölte Orbán Balázs. Dr. Pajtók Gábor kiemelte, mindez egy olyan újdonság, amely hozzájárul majd a fiatalok helyben tartásához és Egerbe vonzza a legtehetségesebb diákokat.