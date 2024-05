A gyöngyösi tűzoltóságon jártunkkor megtudtuk, hogy a gyermekek nemcsak a lánglovagok izgalmas életével ismerkedhettek meg, de a nap folyamán több próbariasztást is tartottak. Az emeletről lecsúszó tűzoltók látványa után a szirénázva vonuló tűzoltóautókat is testközelből csodálhatták meg a legifjabbak. Természetesen belülről is alaposan meg lehett nézni a járműveket, be lehetett ülni a vezetőülésbe is. A látogatók azt is megfigyelhették egy szimuláció során, hogyan mentik ki feszítő-, és vágóeszközökkel egy balesetben összeroncsolódott autóból a sérülteket. A középiskolás diákok figyelmét arra is felhívták, hogy közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél is teljesíthető.