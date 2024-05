Dorottya több évnyi munkája látható a Színszirmok kiállításon

– Ez a kiállítás bemutatja az eddigi munkásságomat, a vizsga munkámat és a gyökereimet, a mezőkövesdi matyóságomat is. Nagyon szeretek verseket feldolgozni, ide is elhoztam Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című verséhez készült illusztrációimat, illetve Madách Imre Csillagok című művéhez készült képemet is, ami az első versszak meghitt és boldog anya-gyermek pillanatát ábrázolja. Szeretem átdolgozni más művészek gondolatait, az ő világuk is ihlet az alkotásban. Emellett a tanulmányaim, a biológia témák is megjelennek az alkotásaimban, mert azok is a saját élményeim, amiken keresztül ki tudom fejezni magam – mesélte alkotásairól és művészútjáról a kiállító, Fekete-Lázár Dorottya.