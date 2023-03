És ekkor valamelyik idióta – nem lennék meglepve, ha a Párközpont agitprop vagy kulturális osztályán – kitalálta, hogy fel kellene éleszteni a Táncdalfesztivált, annak legszebb hagyományaival. Ez volt a Metronóm 77 című produkció.

A Metronóm 77 elnevezésű táncdalfesztivált az együttesek kategóriájában Illés Lajos újjászervezett csapata nyerte meg „Hogyha egyszer...” című szerelmes dalával. Eközben az egykori zenésztársak, Szörényi és Bródy a Fonográffal már a gálaműsorban kaptak helyet.

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

Nem szeretnék sokat foglalkozni a kezdeményezéssel, mivel ez már tényleg az évek óta agonizáló „slágerkultúra” hattyúdala volt. Akadtak, akik még tettek egy próbát, és csilivili diszkóruhákban előadták produkciójukat (Beatrice, Corvina), hogy aztán gyökeresen váltsanak; másokat elfelejtettek, a profiként számon tartott előadók – jellemzően például Záray és Vámosi, Sárosi Katalin vagy éppen Aradszky László is – pedig nem is a versenyben, hanem az azt követő extra műsoridőben szerepeltek, természetesen a béketábor más „sztárjai” mellett. A dalszövegek nyilvánvalóan nem verték ki a biztosítékot, hiszen a kipróbált szerzők biztonsági játékkal operáltak, ezek citálásától eltekintek, máskülönben fertőtlenítenem kéne a klaviatúrát. Az esemény gálaestjére sikerült idecsábítani az előző évi eurovíziós fesztivál első helyezettjét, a Brotherhood of Man együttest is, szóval, minden nagyon szép és jó volt. Vagy mégsem?