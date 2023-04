A többségnek csak a koncertek idején kellett „csöveznie”, amúgy hétköznapi életet éltek

A következő csoportba mi, a „rocker-csövesek” tartoztunk. Volt munkahelyünk, ha olykor szabad akaratunkból csak időszakosan is, volt hol laknunk, kerestünk is havi egy-kétezer forintot. Bennünket nem a körülmények neveltek utcakölykökké, önszántunkból lettünk azokká. Jómagam a legmeredekebb pillanataimban is szerettem a saját ágyamban aludni, sose vonzott a vadromantika. Falamról még nem tűntek el a hősök*, fekhelyem fölött a vályogot kitapétáztam színes poszterekkel, a Képes Sportból kimentett Nyilasi Tibor- és Bálint László, na meg Ebedli Zoli-képekkel, az Ifjúsági Magazin középső dupla oldalából származó zenekari fotókkal. Ruházatom – amelyből a kényelmi szempontokat szem előtt tartva hiányzott a bőrnadrág, de a biztosítótű is – a kívülálló számára „extrém” lehetett, pedig mosás nélkül kétszer egymás után nem vettem volna fel ugyanazt a térdig érő inget. Bennünket a tagadás uralkodó filozófiája mellett a muzsika is összeforrasztott; mi vagyunk, akik lélekben azóta is megmaradtunk egykori önmagunknak, már ami az előzményeket illeti. És ha azt mondod, kezdj új életet, a válasz csak annyi, hogy kettő nem lehet*, énekelte Vikidál, ugyebár. A fene se tudja.