Több évtizeddel a hazai sikerek után úgy tűnik, Romhányi József Mézga családja mesés karriert futott be külföldön. A rajzfilmet sok országban vetítik, nagy nézői rajongótábora van. A mulatságos bagolydoktor történetei és (félre kezelési módszere is) hat ennyi évtized után is. Az egri teátrum utolsó nézőcsalogató gyermekelőadása is ilyen, ezzel zárják a „félbe-szerbe évadot. Az előadást április –májusban játszották a Gárdonyi Géza Színházban.

Baráth Zoltán, mint a Babszem Jankó társulat igazgatója sok tekintetben gyakorolja is a mindent látást, és könnyen lényegült át az állatok gyógyítójává. Szellemes szcenikai megoldás révén a végén valóban felrepül a magasságokba a kezeltjei felett. Nagy Adrienn Ursulaként telitalálat! Inkább belülről építi fel a termetes medveasszisztenst, Baranyi Péter pedig sok humorral alakítja Csőrmestert, a mindent elintéző sast. A Romhányi szövegek nyelvi humora így is érvényesül, hogy Szőke Andrea a helyhez és a helyzethez igazította a rajzfilmből színpadi művé lett forgatókönyvet. Az ő közreműködése révén is a beteg állatok szellemes maszkot kaptak, s Kovács Tímeának köszönhetően szépek és hihetőek a jelmezek. Mint ahogy mi felnőttek annak idején megszokhattuk, Doktor Bubó sok lelki nyavalyára megtalálja a gyógyírt. Valóság terápiával kezeli a csapodár Kakuk anyasági szindrómáját (Babócsai Réka játssza), s egyenesen a Strucc mamájává teszi (Fodor Zsolt). Helyre teszi a gőgös Ludat (Szél Anikó), jobb belátásra bírja a szamarat (Szőke Olivért), s a hiú kandúr szereplési vágyát is megregulázza. Ez alkalommal Lisztóczki Péter igazi énekes szerepben brillírozik s Ivády Erika, aki különben a darab rendezőasszisztense, bő kotlós ruhájában mindent (is) tud. Klepács Andrea kedves személyiségét integrálja a bohókás ám félős Nyúlba, Pethő Orsolya a Pockot játssza. A Kacsa (Rácz János) színre lépésével a média is megkapja a magáét, s minden teljes káoszba fordul. Szinte mormoljuk magunkban a kedvenc Romhányi verset. A kacsa napilapját, mely évtizedekkel ezelőtt a médiumok felforgató mivoltát énekelte meg. Szinte meg sem lepődünk, ha ezek után Dr. Bubó szárnyra kap, s tényleg a színpad fölé emelkedik.