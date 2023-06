– Mi az, amire építhet az új szezonban?

– Egy év alatt nagyon sok tapasztalatot szereztem a csapat mellett, idén nyáron jóval kedvezőbb lesz a kiindulási helyzet. Alaposan megismertem a játékosokat, már pontosan tudom, hogy ki mire képes, esetleg miben kell változtatni és hol vannak még kiaknázatlan tartalékok. Mindezek birtokában kezdjük majd a közös munkát, amely reményeim szerint olajozottan és gördülékenyen zajlik majd.

– A szezon végén kilenc játékos távozott a klubtól, az érkezők listáján pedig öt név szerepel. Több poszton is vérfrissítést hajtottak végre, ami azért mindig hordoz magában némi bizonytalanságot. Emiatt nem aggódik?

– Azzal kezdeném, hogy a távozókat tekintve nem minden esetben szakmai döntés született. Gerdán Tibort például szerettünk volna megtartani, de a rutinos védekező specialista máshogy döntött. A személycserék ellenére sem tervezek kardinális stílusváltást. Igyekszünk megőrizni a stabilitásunkat, hogy az új szezonban is ott legyünk a 6–8. helyek valamelyikén. Az ötödik hely csoda lenne, az eddigiekből viszont már nem engedünk. Az, hogy jobbak leszünk-e, majd elválik. Tavaly tettem egy kijelentést, hogy alkalmazni fogjuk a nyitott védekezést is, de ez végül nem valósult meg. Az új szezonban erre nagyobb hangsúlyt fektetünk.