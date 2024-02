A rendezvény vendégei voltak Drávucz Rita volt válogatott vízilabdázó és lánya, Flóra, valamint a Wonderflora and CMT Alapítvány kuratóriumának elnöke, Varga Zsuzsanna. Beszéltek Flóra betegségéről, ami újszülöttkorában jelentkezett lábdeformációval. Két év múlva derült ki, hogy a CMT nevű genetikai rendellenesség okozza, amely az idegek és az izmok károsodásával jár. Örökletes módon és spontán is kialakulhat, akár felnőtteknél is, kétezer-ötszázból egy embert érint, így Magyarországon négyezren küzdhetnek vele. Szó esett arról, hogy a rendellenességben szenvedők életében is fontos a sport, hogy lassítsák a leépülést. A kerekesszékkel közlekedő Flóra is többet kipróbált már, az úszáson kívül egyebek között a vízisít, a bokszot, az ülő röplabdát, a lovaglást, de a parasít is ki fogja. Állapotát robotikus járásterápiával igyekeznek javítani, s idén szeretnének Amerikába utazni, ahol sokkal előrébb tartanak a CMT kezelésében, és mindkét lábfejét korrigálni fogják. Az alapítvánnyal szeretnék összefogni azokat, akik hazánkban ezzel a rendellenességgel küzdenek, tavaly már konferenciát is szerveztek, és a külföldi tapasztalatok hazahozatalával igyekeznek előremozdítani azt, hogy jobb kezeléseket kaphassanak a CMT-sek, s fölismerjék a betegséget az orvosok. Gyógyszer egyelőre nincs a CMT-re.