Egerszalók SE (7.)

Érkezett: Fükő Dominik (Eger SE). Távozott: Szecskó Máté (Marshall-ASE), Szikora Dániel (Sajószentpéteri SZSE).

Montvai Tibor játékos-edző: – A tavaszra akadálymentesen tudtunk készülni, amiért a Téli-kupa megszervezésével jár a köszönet a Heves Vármegyei Igazgatóságnak. A sorozatot mindenképp jó lehetőségnek tartom az amatőr csapatoknak, hiszen így van mód nagy méretű műfüves pályán játszani. Jelenleg a hetedik helyen állunk, ezt feltétlenül meg akarjuk tartani, de jó szerepléssel akár egy-két helyet még előre is lehet lépni, ami szerintem reális célnak számít.

Forrás: Heol Sport

Energia SC Gyöngyös (8.)

Érkezett: Bődi Péter Levente (Gyöngyösi AK). Távozott: Bódi Balázs (VFB Kulmbach, német).

Tatár Roland edző: – Az apróbb sérüléseket, betegséget leszámítva a felkészülésünk zavartalanul zajlott. Az önkormányzat és az egyesület vezetősége egyaránt teljes mértékig mellettünk állt, megfelelő feltételeket biztosítva a mögöttünk hagyott időszakban. A csapattal szemben támasztott elvárás annyi lenne, hogy pár helyet fentebb tudjunk kapaszkodni a tabellán, mindezt a fiatalítás jegyében, lehetőleg minél több játéklehetőséget nyújtva a keret valamennyi tagjának.

Hevestherm-Hevesi LSC (9.)

Érkezett: – Távozott: Boros Ákos (Gyöngyöshalász), Boros Balázs (leállt).

Besenyei Ferenc játékos-edző: – A felkészülésünkhöz minden segítséget megkaptunk az önkormányzattól, így az élő és a műfüves pályát világítással együtt tudtuk használni, illetve a sportcsarnok is a rendelkezésünkre állt. A sérülések sajnos most sem kerültek el bennünket. Budai István térdproblémák miatt nem tudta elkezdeni az edzéseket, de Maksó László és Hájos Norbert is hetek óta sérült. Szűkös keretünket ez érzékenyen érinti, szerencsére azonban az utánpótláscsapatainknál akadnak tehetséges fiatalok, így Gerencsér Szabolcs, Juhász Krisztián és Szalmási Zsombor is több lehetőséget kapott a felkészülés során. Az elvárást a 5–7. hely valamelyikének elérése jelenti.