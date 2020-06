Ablakon menekültek az árvíz elől Egerben – Videó

A megáradt Szala patak percek alatt elöntött mindent és betört a házakba, van amelyik lakhatatlanná vált.

Gyerekek rekedtek az elárasztott házak szobáiban, az ablakon keresztül mentették őket, amikor lecsapott a vihar Egerben, számol be az Agria Tv.

Ötven embernek kellett menekülni, mert a megáradt Szala patak percek alatt elöntött mindent és betört a házakba, van amelyik lakhatatlanná vált.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a károsult személyek elszállásolása megtörtént az EVAT Zrt. által rendelkezésre bocsájtott kollégiumi épületben, a Család- és Gyermekjóléti Központnak hála pedig ruhákat és élelmiszert is tudott biztosítani az érintetteknek az önkormányzat. A Városgondozás Kft. szakemberei amint lehetett, megkezdték az érintett területeken a romok eltakarítását.

Nem kímélte a szombati ítéletidő Heves megyét, több települést is elmosott a nagy mennyiségű csapadék miatti villámárvíz. Egerben, a Szalában is hatalmas károkat okozott a kiöntő patak, ami házakba tört be és kismalacokat is magával ragadott.

Az időjárás Egerszóláttal sem volt túl kegyes, az árvíz során 10 ingatlanban keletkezett kár, 3 családnak el kellett hagynia otthonát.