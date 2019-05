Egész évben várják a víz szerelmeseit Heves megyében

Indul a strandszezon. Május elseje után már országszerte több településen kinyitnak a strandok. Ám aki a garantált napfürdő mellé a kültéri medencék hűs vizére vágyik, még pár hetet várhat. Szűkebb hazánkban azonban most is van lehetőség csobbanni és ehhez még a kánikulára sem kell várni.

Termálvíz, éjszakai fürdőzés, szauna és csúszda is várja a Demjén Termáltó fürdőbe látogatókat. A strand ugyan egész évben nyitva tart, ám a jó idő beköszöntével itt is beindul a főszezon – mondja Stekkelpak Zsolt. A fürdő tulajdonosa hozzáteszi, hogy a termálvizük olyan ásványi anyagokban gazdag, amelyek az emberi szervezetre jótékony hatásúak. A vasban, mangánban és kénben bővelkedő forrás 1690 méter mélyről tör elő és 85 fokos.

– Természetesen megfelelő hűtés után áll a termálvizünk a fürdőzők rendelkezésére. Ez leginkább a mozgásszervi panaszokra, reumás megbetegedésekre, ízületi gyulladásokra és kopásokra javallott. A tó közepén lévő kupolás fürdőházban a leghidegebb hónapokban is 39 fokos vizet tudunk biztosítani és a szabadtéri nagy tavunkban is állandó a 35–36 hőfokos víz. Természetesen ezért mi télen-nyáron várjuk a látogatókat – teszi hozzá a tulajdonos, aki elmondja azt is, hogy a még újdonságnak számító strandon azért a jó idővel indul be a pezsgés.

– Ugyan még csak harmadik éve nyitott meg a tófürdő, de már első évben 49 ezres volt a látogatottságszám, tavaly pedig 55 ezer vendég fordult meg nálunk. Idén is nagyon várjuk, hogy beinduljon az élet, nyaranta három vendéglátóegységgel működünk, amelyből egy melegkonyha áll a vendégek rendelkezésére – részletezi Stekkelpak Zsolt.

A tengerpartot idéző környezet, a szauna és a csúszda is minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást biztosít. Megtudom, a belépőjegy ára ugyanis tartalmazza ezeknek a szolgáltatásoknak is a térítésmentes használatát.

A tófürdő is fejleszt. Idén ősszel kezdenek hozzá egy új hullámmedence építéséhez. A tulajdonos úgy véli, ezzel még több látogatót tudnak a fürdőbe, a térségbe csábítani és nem csak nyáron.

Ugyan a jó időre és a strandszezonra a megyében több fürdő is készül, ám több olyan strand is üzemel, amely egész évben várja a látogatókat. Az Egri Termálfürdő is, amelynek tizenhárom medencéjéből jelenleg nyolc üzemel.

– A tavaszi karbantartások folynak, szerencsére az idő kedvező, így ütemterv szerint haladnak a munkálatok – mondja az Eger Termál Kft. ügyvezetője.

– Május elsején megnyitjuk a Petőfi téri bejáratunkat – tudatta Lugosi Dénes –, a múlt héten a versenymedence és a felnőtt-élménymedence burkolatán végzetünk javításokat, végül a csúszda, illetve a gyermekmedence munkálataival befejezve, tradicionálisan gyermeknap hetén készen állunk a 2019. évi nyári szezonra. Igyekszünk minden évben fejleszteni, idén is készülünk meglepetéssel.

A cikk a megszólaló partnerek és a kiadónk pénzügyi együttműködésével készült.