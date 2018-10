Hamarosan átadják a felújított vasútvonalat

Akadtak közben ugyan nehézségek, de folyamatosan és terv szerint halad a munka.

Az Egererdő Zrt. üzemeltetésében működő Mátravasút a mai napig a térség egyik fontos turisztikai attrakciója. Évente 60–80 ezren utaznak a gőzösökkel. Az idén közel 640 millió forintos kormányzati támogatásból újítják fel, ami lassan a végéhez közeledik. A társaság kommunikációs és közjóléti vezetője arról tájékoztatta portálunkat, hogy Gyöngyössolymos Fűtőháztól Lajosházáig készen van a kőágyazat, lerakták az új talpfákat és kicserélték a régi síneket is.

– A második szakasz pályabontása is megtörtént – közölte Vigh Ilona –, amely a 24-es számú főúttól, Gyöngyössolymos Zemanek megállóig tart. Hozzátette, hogy folyamatban van a vízátereszek kiépítése, valamint a kőágyazat feltöltése és az új talpfák lefektetése, valamint a vasúti hidak rekonstrukcióján is dolgoznak a szakemberek. A beruházás várható befejezéséről elmondta, hogy a terv szerint haladnak, november végén előreláthatóan elkészülnek. Megtudtuk azt is, nem volt zökkenőmentes a pálya felújítása.

– A Fűtőház és Lajosháza közötti szakaszon merültek fel nehézségek – tudatta –, ugyanis a vízelvezető árok nyomvonalában hatalmas kövekre bukkantak, amelyeket igen nehezen lehetett összetörni, hogy a megfelelő vonalvezetésű árkot meg tudják építeni.

Emlékeztetett, hogy az eddig felszedett talpfák közül több ezret adományoztak szociális tűzifa hasznosításaként a mátraaljai város önkormányzatának. Kiderült az is, a támogatási összegből a pálya felújításán túl öt híd, hét átjáró és két állomás is megújul, valamint három mozdony lesz ezután korszerűbb és energiatakarékos.