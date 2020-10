Koronavírus: szabálykövetőek a vevők a Heves megyei piacokon és üzletekben

A járvány második hulláma alatt ugyan nem vezettek be vásárlási időkorlátot, de úgy tűnik, az idősebb korosztályba tartozók tartják magukat a tavasszal kötelezővé tett szabályozáshoz: kora reggel járnak bevásárolni.

A portálunk által megkérdezettek szerint fontos is a védekezés. Sokan nem csak a vírustól félnek, de a büntetés is visszatartó erő. Van olyan vevő, aki rászólt azokra a társaira, akik nem viseltek védőeszközt. Mondván, közös érdek, hogy a fertőzés ne terjedjen az idős rokonokra.

A járvány második hulláma alatt ugyan nem vezettek be kötelező idősávot, ám Müller Cecília országos tisztifőorvos a közelmúltban kérte: ha tehetik, korán reggel vásároljanak inkább az idősebb korosztály képviselői, amikor az üzletekben és a piacokon még nincs tömeg. Tavasszal a 65 év felettiek délelőtt 9 és 12 óra között intézhették el a beszerzést. Az intézkedés alapvetése a vírus által leginkább veszélyeztetett korosztály védelme volt.

A napokban egy délelőttön az egri piaccsarnokban jártunk. Első ránézésre is egyértelmű volt: mindenki hordja a szájat és orrot eltakaró maszkot. Nem csupán zárt térben, de sokan a külső standoknál is.

– Én egyébként is reggel indulok útnak, hiszen akkor kipihenten és energikusan tudom intézni teendőimet. Így kitűnő ötletnek tartom az ajánlást – osztotta meg velünk módszerét a 75 éves helybeli Fejes Joachimné.

Mint mondta, nem csupán a piacon és az üzletekben követik az egriek a szabályokat, de a tömegközlekedésen is.

– Fél mindenki a vírustól, s meg kell vallani, hogy a büntetéstől is. Gondolom, mások is így gondolkodnak és nem kockáztatnak. Nemrég betegeskedtem, akkor a szomszédok és ismerősök vásároltak be nekem, hogy ne kelljen közösségbe mennem. A velem egykorú ismerőseimen is azt látom, próbálják óvni magukat, amennyire lehetséges. Az unokáim is ritkán jönnek. Egyfelől elfoglaltak, másfelől sok helyen megfordulnak, ahol akár fertőzöttel is találkozhatnak – vélekedett az idős asszony.

Szilágyi Győzőné kerecsendi őstermelő arról beszélt, hogy a forgalomban nem érez változást, de az előírások betartásában igen.

– Én minden nap itt vagyok a piaccsarnokban. Már nem látni olyat, aki megpróbálkozik maszk nélkül belépni. Mivel az árum mindig szép és friss, forgalom van bőven. Szinte kivétel nélkül csak idősek járnak nálam reggelente, nem tülekednek, kivárják a sorukat. Sokan válogatás előtt kézfertőtlenítőt is használnak. A járvány elején, s nyáron akadt, aki nem akarta elfogadni ezt a szabályozást, de mára ennek nyoma sincs – mesélte. Hozzátette, nem is sok választásuk van a vevőknek, hiszen a piaccsarnok őrei és a rendőrség is időről-időre feltűnik és ellenőriz.

Erikával is a piacon találkoztunk. Kérte, hogy a nevét ne jelenítsük meg. Elmondta, hogy szerinte a növekvő esetszám miatt most megriadtak az emberek és jobban odafigyelnek. Ám nyáron összeszólalkozott egy másik vásárlóval, mert nem volt rajta maszk.

– Nem értettem, hogy ha én képes vagyok maszkot hordani, akkor más miért nem, és ennek hangot is adtam. Persze, ilyenkor mindig a vétkes háborodik fel, de úgy gondolom, fontos, hogy egymásra is hatással legyünk nagyszüleink és saját biztonságunk érdekében. Sok nyugdíjaskorú manapság is dolgozik, ők nem tehetik meg, hogy otthon maradnak – húzta alá az egri nő. Hozzátette: örömmel látja, idős rokonai is megértették végre, hogy jobb, ha most otthon maradnak.