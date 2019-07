Új utakra vágyik Újvári Milán táncművész

Két évet töltött a Cirque de Soleil társulatában, körbeturnézta velük a világot, majd szabadúszó lett. Főként a Duda Éva Társulat munkáiban láthattuk, néhány éve pedig táncpegagógusként is dolgozik.

„Elképesztő privilégium, hogy az ember folyamatosan fejleszteni tudja a tudását” – mondja Újvári Milán a kultura.hu-nak. Ő az egyike annak a tíz fiatalnak, akik idén Fülöp Viktor-ösztöndíjat kaptak. A 34 éves táncművész két évet töltött a Cirque de Soleil társulatában, körbeturnézta velük a világot, majd a szabadúszó létet választotta. Eközben pedig állandóan képezi magát.

Újvári Milán úgy fogalmazott, gyerekként nem szerette a táncot, jobban érdekelte a sport. Később, a gimnáziumi évei közepén Kustán Péter és Kustán Éva balettmesterek hatására döntött úgy, hogy ezt a pályát választja. Megérintette a próbák és az előadások légköre. Úgy érezte, minden nehézségével együtt ez teszi boldoggá.

Arról is beszélt, hogy példaképe nincs, de sok olyan ember van, akinek a munkái, életútja vagy személyisége nagy hatást gyakorol rá. Példaként említette Pavel Tsatsouline, Ricky Gervais, Marc Ribot nevét. Mint mondta, rengeteg dolog inspirálja, jelenleg az erőedzés és az orosz kettlebell (harangsúly) technikájának elsajátításán dolgozik, instruktori vizsgát is tesz belőle.

„A mozgásban az a legjobb, hogy fokozott figyelmet tanít és követel a testem fizikai és lelki működésével kapcsolatban. Ha nem táncos, akkor zenész vagy építész lennék, ezek a szakmák is vonzanak”

– mondta Újvári Milán, aki öt éve a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatán kortárs táncot tanít. Elmondta, a most elnyert Fülöp Viktor-ösztöndíj arra sarkallja, hogy újragondolja a pedagógiai munkáját. Emellett jelentkezett a Táncművészeti Egyetem MA modern táncpedagógus szakára is.

„Szeretek tanítani, és amúgy is több lábon kell állni a mai világban. Sok pályázatot írtam az elmúlt időben, mert fejleszteni szeretném a tudásom. Ez a díj az önreflexió lehetőségét adja a munkámra. Rég nem koreografáltam, most erre is készülök” – fogalmazott Újvári Milán, akinek mindezek mellett az alkotás a lételeme, a tanításban is inkább a kreativitás motiválja.

„Egy pedagógus számára is fontos, hogy folyamatosan képezze magát. Frissülni kell. Először minden újdonságot magamon tesztelek, tehát, elkezdek új mozdulatokat, technikákat, szemléleteket magamra alkalmazni, később ezeket tanítom nekik. Mindez az alkotásaimban és előadásomban is meg fog látszani”

– mondja.

Újvári Milán a kortárs fizikális táncot szeretné ötvözni a capoeirával, a divattáncokkal, a break-kel, a cirkusz világával.

„Szeretek dolgozni, olyan melós gyerek vagyok. Elképesztő privilégium, hogy az ember folyamatosan fejleszteni tudja a tudását. A tánc mellett az a tervem, hogy megtanulok főzni”

– meséli.

Azt is elárulta, hogy Duda Éva Virtus című előadását viszik a Művészetek Völgyébe július közepén, augusztusban pedig a Sziget Fesztiválra.

Mint mondta, új utakra is vágyna:

„Kicsit elkalandoznék a közoktatásból, és társulatokban is tanítanék, tartanék tréninget, hogy más befogadói szemlélettel is találkozzam. A szakgimnáziumban, ahol most oktatom a táncot, a diákok még az útkeresés fázisánál tartanak. A tanítás gyönyörűsége, hogy mély hatást gyakorolhatunk a diákokra, és elvethetjük bennük a tánc szeretetének magját. Ez komoly felelősség. Ugyanakkor megvan az a nehézsége, hogy elképesztően bizonytalan ez a korosztály. Sokan nem a táncot választják végül. Ezért keresem pedagógusként én is a különböző utakat, a fejlődési lehetőségeket.”