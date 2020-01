Gyöngyösi AK: a technikai vezetőnek rosszul esett az elválás

A klubnál töltött 27 év múltán nem tartottak igényt Lukács György munkájára a Gyöngyösi AK-nál. A korábban edzőként, az utóbbi négy esztendőben pedig az első csapat technikai vezetőjeként dolgozott szakembert rendkívül váratlanul érte a bejelentés.

– Rosszul esett… – kesergett Lukács György, akitől a hétfői közgyűlést megelőzően köszönt el a később elnöknek választott Kozma Zsolt és az immár alelnöki tisztséget betöltő Molnár Ferenc. – Az új tisztségviselők azt mondták, hogy nem a munkám és a munkásságom miatt válnak meg tőlem, hanem azért, mert a GYAK érdeke ezt kívánja. Mit is szólhatnék ezután? A közgyűlésre érthető módon ezek után nem mentem be. Persze nem ez számít, sokkal inkább az a fájó, hogy azt követően került sor erre a lépésre, hogy előzőleg 1992 és 1998 között, majd három év kihagyást követően a 2001 és 2016 között i időszakban összesen 484 mérkőzésen ültem edzőként a klub valamelyik korosztályos csapatának a kispadján. Azt a korszakot négy bajnoki cím és több dobogós helyezés fémjelezte. Ötödik esztendeje a technikai vezetői feladatokat láttam el a felnőtteknél. Most még friss a seb, a folytatásról korai lenne beszélni, de kaptam már megkeresést, ami nagyon jólesett.

Ahogy Lukáccsal, úgy az NB III.-as gárda további alkalmazottjaival is tárgyaltak a jövőről az új vezetés tagjai. A asszisztens edzőként tevékenykedett Török János sorsa még nem dőlt, ám néhány napon belül kiderül, hogy marad-e a tréner vagy sem. A kapusedző, Éles Viktor esetében már nem titok, hogy kereshet magának másik csapatot.

A labdarúgókat illetően is akadnak még nyitott kérdések azzal az el nem hanyagolandó ténnyel, hogy a távozni szándékozók helyzete korántsem egyszerű.

Hétfőtől már Simon Antal számít a Gyöngyösi AK vezetőedzőjének. A pro licences szakember számára a napokban az jelenti a legsürgetőbb feladatot, hogy megtalálja azokat a személyeket, akikkel majd együtt dolgozhat a tavaszi idényben.

Kozma Zsolt a GYAK új elnöke

A Gyöngyösi AK közgyűlésének tagjai a hét elején tartott összejövetelen döntöttek arról, hogy a jövőben a Kozma Zsolt (elnök), Molnár Ferenc (alelnök) és Bezzegh Attila (elnökségi tag) alkotta vezetés irányítja az egyesületet – tájékoztatta a Hírlapot a felügyelőbizottságának elnökének választott Válik István. A klub honlapján megjelent közleményben kitérnek arra, hogy „az elmúlt hónapok pénzügyi és személyi összetételét illető bizonytalanságát követően határozott lépések történtek a GYAK-nál.” Az új elnökség ígéretet tett arra, hogy a márciusban összehívandó közgyűlésre elkészíti a múlt év pénzügyi beszámolóját, és az idei évet érintő költségvetés-tervezetét. „Az ügyvivő testület után már választott tisztségviselők irányítják a klubot, akik azonnal megkezdték a munkát. A rengeteg teendő között kiemelt szerepet kap a klub közép- és hosszú távú működési tervének kidolgozása, benne a felnőtt NB III.-as labdarúgócsapat konszolidált finanszírozásával és a szakosztályok zökkenőmentes működtetésével.”