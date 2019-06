A Paris Saint-Germain szeretné, ha náluk maradna a brazil sztár

A csapat és Neymar eltérő elképzeléseit az elmúlt évben sikerült közelíteni egymáshoz, nagyon jó a munkakapcsolatuk.

A klub Thomas Tuchel vezetőedzővel és a szakmai stábbal 2021-ig hosszabbított, de több játékos sorsa még nem dőlt el. Köztük a brazil szupersztáré, aki Lőw szerint „egy borzasztó kedves, nagyon mélyérzésű srác, tehát ebből a szempontból nincs vele probléma”. „De megvan a saját elképzelése a futballjáról, ami nem mindig egyezik a csapat játékával. Ezt próbáltuk csiszolgatni ebben az évben, hogy az ő egyéni elképzelése jobban közeledjen a csapatéhoz” – mondta a szabadságát a Balatonon töltő Lőw Zsolt a DIGI Sport kedd reggeli műsorában.

A Paris Saint-Germain másodedzője azt is elárulta, hogy jelenleg nincsen olyan játékosuk, akinek biztos lenne a helye, majd újra kitért Neymarra: „nagyon szeretnénk, ha Neymar jövőre is velünk lenne és nálunk folytatná; egy év alatt nagyon jól összecsiszolódtunk. Nemcsak neki kellett hozzánk alkalmazkodnia, hanem nekünk is hozzá. Kialakult egy nagyon jó munkakapcsolat, ami a következő évben gyümölcsöző lehet.”

A magyar szakember tízből hetesre értékelte a hét év alatt hatodszor bajnok PSG szezonját. A szuperkupát és a bajnokságot sikerült megnyerni, legnagyobb fájdalma a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-kiesés, de a Francia Kupát is sajnálja, ahol a Rennes ellen 2-0-ás vezetésről kaptak ki büntetőkkel.

A párizsiak másodedzője a csapat katari tulajdonosáról és a PSG-t ért sérelmekről is szót ejtett: „mi is olvassuk és halljuk, hogy más klubok iránt is érdeklődnek, de ezt azért nem olyan egyszerű megoldani, hiszen a BL-ben lehetnek ellenérdekek, amiket az UEFA nagyon komolyan vizsgál – én ezt már a Salzburg és a Lipcse esetében átéltem. Az viszont tény, hogy a francia bajnokságban nekünk is akadnak problémáink a szövetség vezetőivel és a játékvezetőkkel: nem érezzük azt a támogatást, amit a PSG megérdemelne azáltal, amit nyújt, amilyen játékosokat bevonz a francia bajnokságba. Néha úgy érezzük, mintha el akarnának minket gáncsolni, talán ez vezetett odáig, hogy a tulajdonosok elgondolkoznak azon, hogy milyen hosszú távon gondolkozzanak tovább Franciaországban.”