Fordulatos első selejtezőket követően itt vannak az első FIFA 21 továbbjutók

Néhány megyében nagyon komoly rangadó után derült ki egy-egy továbbjutó kiléte, sok-sok nevezőből ők lettek az első körös győztesek a kvalifikációkban.

Hivatalosan is elkezdődött a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny FIFA 21 tornája, ugyanis az elmúlt hétvégén rendezték meg az első kvalifikációs köröket. Mindegyik megyében hatalmas harc zajlott az egyetlen továbbjutást érő helyezésért, azonban „csak” – konzolonként – húsz játékos örülhetett a végén.

Nem akármilyen hétvégét hozott az első országos, és a megyék legjobbjait kereső versenysorozat, hiszen rengeteg játékost mozgatott meg az új játék és a különleges esemény. Néhány régió esetében igen pikáns párosítás jött létre az utolsó meccseknél. Ilyen volt például Bupdapestnél a eSport Szombathely játékosa JordanBeast és a legutóbbi 3 nagy tornáját megnyerő MTK-s Chris_Maj küzdelme. De akár ide sorolhatjuk a HUNESZ FIFA Masters aranyérmesének és TrueGunnernek és a DVSC-s kiváló 1v1-esének, Gódor Donátnak is a mérkőzését. A megmérettetésen Nógrádból elindult Gogetinho is, aki a silenceiskey90 nevet öltötte magára, és sikerrel vette az első kört. A kvalifikációban még olyan neveket is fel lehet fedezni, mint a veterán Redw1ng és MokosG is, valamint a feltörekvő tehetségek, mint vadicskaoliver vagy tooFrez sem maradt távol ettől a versenytől. Az eredmények a Bo3-as (két győzelemig tartó párharc) végeredményeket jelentik, és nem a szerzett gólokat jelentik.

Akinek most esetleg nem sikerült továbbjutnia, nem szabad csüggednie, hiszen a mostani hétvégén újabb selejtezőn még bizonyíthat majd. Nevezési díj nincs, így mindenképp érdemes belevágni, hiszen akár Te is képviselheted a megyédet, ha túl jutsz ezen a szakaszon és a megyei döntőn.

Az első megyei selejtező továbbjutói FIFA 21-ben

Budapest #1

PS4: JordanBeast15 2:0 Chris_Maj

Xbox: NgoloKante7 2:0 Csupii

Pest #1

PS4: RozsaGergo 2:0 ReDw1nG13

Xbox: xTrueGunnerx 2:0 GodorDonat0510

Komárom-Esztergom #1

PS4: PROThunderStorm 2:0 Pikk-24

Xbox: B3rti11 2:0 JackJhonson12

Heves #1

PS4: mateadam94 2:0 Latyak25

Xbox: Konix01 2:1 KisKurovych

Nógrád #1

PS4: silenceiskey90 2:0 Tocska7

Xbox: KeltaiDorian17 2:0 Zsozso1995

Csongrád-Csanád #1

PS4: EndLine03 2:0 Ciguli69

Xbox: nemadavid 2:0 Faurjunior

Baranya #1

PS4: suszka1 2:1 dr_revan07

Xbox: nikilac11 2:1 PEEBEEHUN

Somogy #1

PS4: eS-BaKkAlI119 2:1 gyurma19

Xbox: UltimateBoros 2:1 Bgabor

Tolna #1

PS4: HorvathG_ 2:0 k20laszlo

Xbox: Bacsa11 2:1 B0YLERG4M3

Bács-Kiskun #1

PS4: Csabcsi1990 2:0 mokiHUN90

Xbox: Radibiceps 2:0 Nemes2000

Hajdú-Bihar #1

PS4: falCLoWn 2:0 nagy_benji

Xbox: vadicskaoliver 2:0 DavidHDGamer

Szabolcs Szatmár-Bereg #1

PS4: Zozy1990 2:0 NeymarTheTwist

Xbox: MendozaJR 2:0 sityu

Borsod-Abaúj-Zemplén #1

PS4: Peti_01hero 2:0 FifaRicsi

Xbox: Sarokezredes 2:0 mochy10

Jász-Nagykun-Szolnok #1

PS4: tooFrezx10 2:1 Patrikk1228

Xbox: Pinyovan 2:0 YaW2596

Békés #1

PS4: huni0605 2:0 Vidus19

Xbox: LszL22 2:0 levitomi

Győr-Moson-Sopron #1

PS4: Szkuu 2:0 Leves19

Xbox: RVNS Boresz 2:1 VISCA el BARCA8

Fejér #1

PS4: Brandt_x 2:0 gszab40

Xbox: iiTz GonnaRektU 2:1 Wizzyyy6349

Vas #1

PS4: konyeadam 2:0 F1HL_Kovex

Xbox: KondakorKevin98 2:0 Maresz10

Zala #1

PS4: GrislyJam22 2:1 Adas071

Xbox: bakapeter98 2:0 vakond9127

Veszprém #1

PS4: Darksmoke19989 2:0 Mat1Jee

Xbox: Fifa Monstah696 2:0 ShootingMaster0

Ha már továbbjutottatok akkor nincs más dolgotok, mint várni a megyei döntős ellenfeletekre. Ha nem neveztetek, vagy nem sikerült megnyerni a selejtezőt, akkor irány nevezni a második kvalifikációra, ami egyben az utolsó lesz az MCS FIFA 21 első szakaszában, és amelyet a következő hétvégén, október 24-25-én rendeznek. Ne dobjátok el ezt az esélyt, irány a megyekcsataja.hu!