A kedvezmények köre bővült, segíti a változás az adózást

Több adóügy is elintézhető online, adózási forma szűnt meg, új adófajtát vezettek be, tájékoztatott a NAV.

Megkezdődött az adóbevallási időszak. Míg a magánszemélyeknek május 20. lesz a határidő, s az adóhivatal el is készíti a bevallástervezeteket, addig a katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a 19KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A ­bevételi nyilatkozat az idei évtől az Online­ ­Nyomtatványkitöltő ­Alkalmazással is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb az elkészítés. Az új szolgáltatást azok a katások is használhatják, akiknek egyéb adatokat is meg kell adniuk, vagyis adatszolgáltatást a más adóalanytól a naptári évben megszerzett egymillió forintot meghaladó bevételről, vagy százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pótlékot kell bevallaniuk, tudatta az adóhivatal.

Idén számos adóváltozás történt. A katásoknál mentességet kapnak az örökbefogadói díjban részesülők. Az új típusú ellátás a két év feletti gyermeket örökbe fogadó szülőknek jelent segítséget, mert az örökbefogadás utáni, kezdeti időszakban otthon maradhatnak a kicsivel. Az örökbefogadói díj feltételei és összege megegyezik a gyermekgondozási díjjal, időtartama a csecsemőgondozási díjnak megfelelően 168 nap. Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azokra a hónapokra, amelyekben örökbefogadói díjban részesül.

Az idei évtől a ­kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökkent. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, havi 7500 forintról 7710 forintra, napi 250 forintról 257 forintra. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája 18 százalékról 5 százalékra csökkent. Ezeknek a szolgáltatóknak idén ­január 1-jétől turizmusfejlesztési hozzájárulást is fizetniük kell.

Megszűnt az egyszerűsített vállalkozói adó, emiatt pedig az ekhotörvényből hatályon kívül helyezték az eva hatálya alá eső egyéni vállalkozó s a társas vállalkozás ekhót választó tagja esetében a bevételi határ csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az adóhivatal bevezette az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatot, mely a NAV holnapjáról ügyfélkapu-regisztrációval érhető el. Az online felületen kitöltött nyilatkozatot a hivatal továbbítja elektronikusan a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. Idén lép életbe a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. Az szja esetében ez először a 2019. de­cember 31-e után megszerzett jövedelemre vonatkozik. Ezt többek közt azok vehetik igénybe, akik vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként a nevelt gyermek után ­családi pótlékra jogosultak. A kedvezmény a munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelmekből érvényesíthető.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock