Nívódíjjal jutalmazták az alvállalkozókat is Gyöngyöshalászon

Ipari és energetikai építmény kategóriában 2018-ban Építőipari Nívódíjjal jutalmazták az Apollo Tyres gyöngyöshalászi abroncsgyárát. Akkor átvette az elismerést a beruházó, a generálkivitelező Market Zrt. és a tervező Céh Zrt. is. Csütörtökön délelőtt az alvállalkozók – Ferrobeton Zrt., Hírös-Róna Zrt., Metál Hungária Holding Zrt. – is átvehették elismerésüket Bálint Pétertől, a Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának elnökhelyettesétől. Az épületen belül elhelyezték a nívódíjat hirdető táblát is.