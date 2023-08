Portálunkon is megírtuk, hogy zivatar veszélye miatt narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Heves vármegye több járására is. Egert délután fél öt után érte el az esőzés, ha csak rövid ideig is, de nagyon intenzív esőzés zúdult a város északi részére.

A viharról videót is készítettünk: