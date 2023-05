„Le foglak lőni titeket, büdös cigányok!” – ordította 2019. február 22-én az Egerből egy észak-hevesi községbe tartó autóbuszon egy férfi. Az történt, hogy az utolsó üléssoron helyet foglaló utas előtti üléseken két középiskolás lány unalmában szelfit készített magukról tablettel.

Emberünk rájuk kiabált, hogy fejezzék be, különben lelövi a „cigány fajtájukat”, ha az ő arca is rákerül a képre. A táskájából előkapott egy forgótáras gáz-riasztó fegyvert, amit viselési engedély nélkül hordott magával. Lőszerei is voltak. Az éles lőfegyverhez hasonló pisztolyt ráfogta az egyik megszeppent lányra, aki a tabletjén elmentett képeket mutatva bizonygatta, hogy a későbbi terhelt egy fotón sincs rajta. A vádlott a lőeszközt felemelve továbbra is azt követelte a tiniktől, töröljék le a képeket. Az etnikai hovatartozásukat emlegetve szidta, fenyegette őket. Végül a sértettek előresiettek az utastérben, és később leszálltak a járműről.