– Az egri vasútállomáson raktárnokként a rendező pályaudvarra érkező olyan vasúti kocsikat is ellenőrzöm, amelyeken nincs ólomzár, vagy az megsérült. Egy május végi reggelen így futott be Füzesabonyból egy vagon. A végében öt doboz 5-5 kilogrammos csomagolású szeg hiányzott. Pár nap múlva azt vettem észre, hogy az őszibarack gyümölcslé-szállítmányt dézsmálták meg - így szólt a bejelentés. Ebből derült fény a teherszerelvényekből árukat el-elemelgető vasutasok tetteire. A történtekről 1984 júliusában számolt be a Népújság.

A füzesabonyi MÁV-állomás 2-es számú őrhelyén dolgozók közül az akkor még nagyközségnek számító Füzesabonyba való Cz. I. és három munkatársa a vizsgálat során beismerte a bűncselekményeket.