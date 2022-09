Az állami útfelújításokon jelenleg a Damjanich János, a Vachott Sándor, a Szent Bertalan és a Kossuth Lajos utcában dolgoznak. Korlátozások mellett, fél pályán mindegyik szakasz járható, de ezeknek, a forgalom igényeihez képest szűk az áteresztőképességük. Szeptember 6-án gyöngyösi viszonylatban példátlan dugóról készült felvételek járták be az internetes közösségi oldalakat: a Deák Ferenc utcán a domb aljában lévő körforgalomtól a Gyöngyöspata felé vezető útig álltak az autók, de ezzel egy időben a Jókai Mór és a Mérges utca is bedugult. A keresztező utcákban is csak lépésben lehetett haladni. Sokan panaszkodtak, hogy a városon való átkelés ideje a korábbi sokszorosára nőtt.