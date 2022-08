Gyöngyösön több helyen zajlanak állami tulajdonú belterületi utak felújítási munkái, illetve önkormányzati kezelésű hídrekonstrukciók. A Vachott Sándor utca jelenleg le van zárva a forgalom elől, a híddal együtt teljes felújítására is sor kerül a nyugati elkerülő út építésének projektjéhez kapcsolódóan. A Vachott és a Deák utca csatlakozásában már jól haladnak a körforgalom építésével. A szintén állami kezelésű Kossuth Lajos utcában is zajlik az építkezés a Páter Kis Szaléz és a Mátrai út közötti szakaszon. A Kossuth utcának a Vasút útig tartó szakaszán is folynak már a közműmunkák.