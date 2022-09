11.24

Dr. Csetneki Attila (Fidesz- KDNP) elmondta, neki az az érzése, hogy nem spórolni, hanem csődbe menni akar az önkormányzat. Az elmúlt másfél hónapban, mióta energiaveszélyhelyzet van, semmit nem tett az önkormányzat.

– Már az első kijelentése után sokan úgy döntöttek, hogy nem vásárolnak bérletet azokba az intézményekbe, amelyeknek a bezárásáról beszélt. Bizalmatlanság alakult ki. Ön csődről beszélt, szerintem ne becsődölni akarjunk, hanem a válságot kezelni. Mégis miért engednénk el olyan önkormányzati bérlőknek a bérleti díjat, mint a nagy gyorsétterem-láncok, bankok, vagy a Szerencsejáték Zrt. Ugyanis ők is a bérlőink, és sehol nincs leírva az előterjesztésben, hogy kivételt képeznének az ön által javasolt kedvezmény alól – emelte ki Csetneki Attila.

11.19

Keresztes Zoltán kiemelte, hogy nem igazán volt lehetősége szövegesen kidolgozni a javaslatokat, de ő azt szerette volna, ha a 25 ezer forintos tűzifa támogatás helyett százezer forintot kaphatnának az egriek. – Polgármester úr hatástanulmányról is beszélt, ez hol van csatolva az anyaghoz? Például azoknak, akik éves bérlettel rendelkeznek az intézményekbe, amelyeket be szeretne zárni, nekik ki fog kompenzációt nyújtani? – kérdezte. Hozzátette, szerinte ma nem kellene döntést hoznia a közgyűlésnek, csupán ötletelnie, és majd a szeptemberi rendes ülésen döntsenek.

– Abszolút egyetértek Orosz Lászlónéval, a bevételi láb hiányzik az előterjesztésből. A színháznak például 12 millió forintot kell visszafizetnie, ha bezár, a bábszínháznak 19 millió forintot. Ebben semmi spórolás nincs, most akkor azért zárunk be intézményeket, és fizetünk vissza bevételt, hogy elengedjünk bérleti díjakat. Ezt más forrásból is meg lehetne oldani. Semmi köze a hárommilliárd forintos rezsinövekedéshez az egésznek. Arról nem is beszélve, hogy a színház közös fenntartási szerződése miatt egyeztetett-e az illetékes minisztériummal? Ha bezárja, vissza kell-e fizetni a támogatást? – kérdezte.

– Így van, nem spórolni akarok, hanem odaadni az egrieknek az összeget. Úgyis be kell zárni majd ezeket az intézményeket januárban – mondta a polgármester.

11.08

– Lehet pocskondiázni, meg becsmérelni az előterjesztést, de mindannyian higgyék el, hogy sokan és sokat dolgoztunk a megoldáson – válaszolta a polgármester. – Legyen szíves ne nevezze pocskondiázásnak és becsmérlésnek azt, hogy száraz tényeket közöltem – reagált Orosz Lászlóné.

A polgármester erre kifejtette, hogy Orosz Lászlóné több éve képviselő, mégsem volt egyetlen egy olyan javaslata sem az évek során, ami a város működését segítette volna. Kérte, akkor tegyen javaslatot a helyzet kezelésére.

11.02

– Szerintem a képlet fekete-fehér – válaszolt Mirkóczki Ádám. – Majd menjen ön novemberben és decemberben bejelenteni ezekhez az intézményekhez, a harminc százalékos leépítést vagy fizetéscsökkentést.

– Első körben Keresztes úr butaságaira szeretnék reagálni: tűzifa támogatást nem kell bevezetni, ugyanis van 2020-óta. A városi nyesedékeket is készletezi a városgondozás, ezeket is lakosság részére bocsátjuk – mondta Farkas Attila. – A rendelettervezetben egyébként le van írva, hogy az albérletben élők is jogosultak a támogatásokra, egyébként is kaphatnak lakhatási támogatást – emelte ki az alpolgármester.

– Tisztelettel kérnék mindenkit, hogy mellőzük a személyeskedést. A sértő minősítgetést fejezze be a polgármester és az alpolgármesterek is – kérte Bódi Zsolt.

– Egyetértek, de ugyanezt csinálják önök is. Mi is ugyanúgy megkapjuk a személyeskedést – mondta Minczér Gábor alpolgármester. Kérte, Keresztes Zoltán dolgozza ki a javaslatot arra, hogyan ellenőrizze az önkormányzat azt, hogy melyik otthon korszerű és melyik nem.

– Tanácsnok asszonytól pedig kérdezném, hogy a Bartakovics Béla Közösségi Ház ügyében egyeztetett-e az érsekséggel? – kérdezte. Mirkóczki Zita válasza szerint ezt a kezdeményezést visszavonta.

– Azzal mindenki tisztában van, hogy 32 milliárd forintos költségvetése van az önkormányzatnak. Jó lenne tudni, hogy ez hol tart – érdeklődött Orosz Lászlóné. – Régebben mindig kaptunk kimutatást arról, hogy a költségvetés hány százalékban teljesült. Az energiaköltség növekedésében nincs vita közöttünk. Összesen az intézmények bezárásától 400 millió forintot vár a polgármester. A kiadások csökkentése ez, de a bevételeket is érinti, a támogatásokat is. Ez hol van levezetve? Lehet, hogy nem is jelent 400 millió forint spórolást, ha a bevétel és a támogatás is elmarad. Ön azt mondta, hogy az önkormányzat saját magán kezdi a spórolást, de egy forint tételt nem látok erre vonatkozóan. A polgármesteri hivatal működése 1,5 milliárd forint. Ebből nem lehet spórolni? Én egy költségvetési költekezési stopot javaslok, ugyanis az önként vállalt feladatok mindössze húsz százalékban teljesültek, tehát nyolcvan százaléka a pénznek megvan – mutatott rá Orosz Lászlóné.

10.46

Mirkóczki Zita kifejtette, szerinte inkább azt kellene szorgalmazni, hogy a rászorulók kapjanak támogatást.

– Szerintem a gazdagoknak nem, inkább szociális alapon kell segíteni, hogy a beszedett adót is például a rászorulók megsegítésére fordíthassuk. Ne azoknak segítsünk, akik jól élnek, azoknak adjunk többet, akiknek szüksége van rá – emelte ki. Felidézte, az önkormányzati intézmények nagy része jelen volt a szerdai informális bizottsági ülésen. Az intézményvezetők pedig azt mondták, a polgármester nem kért tőlük javaslatokat arra, hogyan spóroljanak.

– A kulturális intézmények bezárását is ketté venném, a 2022-es évre még rendben vagyunk. Abszolút támogatom, hogy spóroljunk, de szerintem a színházakban most kell játszani, még olcsó az energia. Működnie kell például a bábszínháznak, hogy ne kelljen visszaadni a támogatásokat, ami több tízmillió forint. A színház pályázati pénzekből előrehozna bemutatókat, hogy ne kelljen visszafizetni a támogatásokat, ha most játszanak, az még bevételt generál. Az épületek bezárása is logikátlan: a Forrást például be lehet zárni, de a Bartakovicsot az egyháztól béreljük. Sehol sincs feltüntetve, hogy ha bezárjuk is, hat havi bérleti díjat kell fizetni, tehát ide kellene átkötöztetni mindent, amit lehet. A Liszi távfűtéses, azt felesleges bezárni – javasolta Mirkóczki Zita.

10.35

Orosz Lászlóné felhívta a figyelmet, hogy szerinte az előterjesztésben az érdemi anyag nagyjából kettő oldal. Ez pedig azt jelenti, hogy a kidolgozatlan javaslatcsomagról nem lehet megfontolt döntést hozni.

– Nem világos számomra, hogy a közvilágításnál miért szerepel jó negyvenmillió forinttal több a költségvetésben mint az előterjesztésben. Felül terveztük az összeget? – kérdezte.

Sós Tamás módosító indítványt javasolt: a közgyűlés felkéri a gazdasági irodát, valamennyi intézményt és gazdasági társaságot, hogy soron kívül készítsenek intézkedési tervet, vészforgatókönyvet a bevétel csökkenésének esetére, illetve a tevékenységük felfüggesztésére.

Keresztes Zoltán arról érdeklődött, mi az oka annak, hogy rendkívüli ülésen ülnek.

– A többi város, akikkel egyeztettem, még nem tart itt. A kormányhivatalhoz fogok fordulni, hogy indokolt volt-e a rendkívüli közgyűlés. Nem ez a módja a döntéshozatalnak, hogy ön elmondja a sajtóban mit szeretne, aztán a képviselők csak nemrég kapták meg az előterjesztést. Először ki kell dolgozni, a képviselőkkel egyeztetni, és csak utána sajtózni. Rengeteg logikátlanság van az előterjesztésben. Nincs például kifejtve az, hogy a bezárás milyen költségeket generál, az ugyanis nem csak annyit jelent, hogy felrakunk egy lakatot. Az uszodákat például az amortizáció miatt bezárás alatt is kell fűteni. Az építményadó nem segítség, egy átlagos ház építményadója 11 ezer forint, ezt ön írta. Ez havonta nincs egy kenyér ára, ez nem segítség. Ugyanakkor annak jól jön, akinek rengeteg ingatlana van. Én azt javaslom, hogy a korszerűtlen ingatlanok rezsijét támogassuk, valamint a július után vásárolt tűzifa árának felét fizessük ki az egrieknek, illetve támogassuk az albérletben élő, itt dolgozó embereket is, az albérleti díj ötven százalékával – sorolta.

10.21

Az előterjesztés szerint az energiaárak költsége az önkormányzat számára a jelenlegi árak alapján hárommilliárd forinttal növekszik. Ez a gáz és villamosenergia együttes növekedése. A polgármester javaslatai a következők:

1. A 2023-as évre elengedni az egri lakosok építményadóját.

2. Minden önkormányzati bérlakás bérleti díját elengedni 2022. október 1. és december 31. között. Mérlegelni kell, hogy a felpörgő rezsiválság miatt hányan kerülhetnek utcára, s ebben a helyzetben az önkormányzat legfontosabb szempontja, hogy minél többeknek segítsen.

3. A vállalkozásokra is vonatkozik ez az intézkedés, amelyek az önkormányzattól bérlik a helyiségeiket – éttermek, kávézók – mivel fontosabb, hogy az iparűzési adóbevétel megmaradjon a városnak.

4. Átalakítani a települési támogatási rendszert, kibővíteni a szociális juttatási rendszert.

5. A kedvezményes 1000 forintos buszbérlet a következő esztendőre is megmarad.

Költségcsökkentésként az intézményi telephelyek, uszoda és strand téli bezárása: a legfőbb cél, hogy mindenki megtarthassa a munkahelyét, ehhez azonban spórolásra van szükség. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin Bábszínház, a Bródy Sándor Könyvtár épületeinek bezárása, továbbá Bitskey uszoda és a strand költségcsökkentő bezárása jelentős mértékű megtakarítást jelentenének a városnak.

10.12

A közgyűlés határozatképes, az ülésen Császár Zoltán, Földvári Győző, Juhász Ádám, Kovács Cs. Tamás, és dr. Pócs Alfréd vett részt. Mivel az augusztusi közgyűlésen Orosz Lászlóné (Fidesz- KDNP) nem vett részt, így – a választási győzelme után – ez alkalommal tett esküt.

A polgármester kérésére az egyetlen napirendi pontot időkorlát nélkül tárgyalják majd.

A felnémeti betörésekről, melyekről már beszámoltunk, a rendőrkapitányt Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) kérdezte. Arról érdeklődött, hogy vannak-e már gyanúsítottak. A rendőrkapitány elmondta, hogy több büntetőeljárás van folyamatban, jelen pillanatban külön vizsgálják az ügyeket, ám a jövőben összekapcsolják ezeket, ugyanis a bűncselekmények vélhetően összefüggenek.

– A tegnapi kormányinfó alapján a kormánynak jelenleg nincsen semmilyen támogatási javaslata az önkormányzatok felé. Aki azt gondolja, hogy itt kapkodás, elhamarkodott döntéshozatal zajlik, az vagy nem olvas híreket, vagy nem fogja fel a helyzet komolyságát. Vagy tétlenül várjuk az energiaárak növekedésének hatásait, vagy cselekszünk. Ha teljes egészében nem is tudjuk kezelni a helyzetet, de segíteni tudunk a háztartásokon. Az előterjesztésem kidolgozott, az abban szereplő számok a valóságot fedik. Nem azt állítom, hogy holnaptól nem lesz fedezet a számlákra, azt állítom, hogy januártól nem lesz. Így az a kérdés: most, avagy januárban kezdünk el a megoldáson dolgozni – mondta Mirkóczki Ádám.

Hozzátette, szerinte mindegy, hogy most mit döntenek, mert az általa javasolt bezárások akkor is bekövetkeznek ha nem szavazzák meg.

Előzmények:

Rendkívüli ülésen vitatják meg a képviselők ma Mirkóczki Ádám polgármester javaslatait, melyeket a növekvő energiaárak miatt, az önkormányzati cégek költségcsökkentése jegyében jelentett be egy héttel ezelőtt. Mint arról már beszámoltunk, bérleti díjakat valamint adót is elengedne a polgármester, ezzel pedig szerinte az egrieken lehetne segíteni.